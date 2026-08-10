EEUU destina más de 15 millones de dólares en ayuda a Colombia tras terremoto de magnitud 7,4

WASHINGTON -- El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes una ayuda de 15,5 millones de dólares para Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado en varias regiones del país, destinada a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluaciones de los daños causados por el sismo.

La ayuda económica fue informada por el Departamento de Estado en su cuenta de X, en la que expresó su solidaridad con el pueblo colombiano y afirmó que está preparado para apoyar al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, mientras se evalúan las necesidades sobre el terreno.

El Diario de 90 segundos El Diario de 90 segundos: | Fuerte terremoto de 7.4 en Colombia

Antes de oficializar la ayuda económica, el secretario de Estado, Marco Rubio, ofreció apoyo a Colombia y adelantó que EEUU se encontraba monitoreando la situación y listo para apoyar.

Ciudadanos de EEUU seguir redes sociales de embajada

Rubio instó además a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia a inscribirse en la página web del Departamento de Estado y a seguir las cuentas en redes sociales de la Embajada en Bogotá para obtener asistencia e información oficial.

Otras figuras políticas estadounidenses también expresaron su solidaridad con Colombia, entre ellas el senador republicano Bernie Moreno, nacido en Bogotá, quien afirmó que Estados Unidos está listo para respaldar a su “gran aliado” y destacó el “excelente liderazgo” del recién llegado De la Espriella.

El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), tuvo su epicentro en la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la región del Pacífico, aunque la zona cafetera del centro del país fue una de las más afectadas por el temblor.

Hasta el momento, se contabilizan más de 100 muertos de acuerdo con la información suministrada después del mediodía por el presidente De la Espriella.

El gobierno de Estados Unidos celebró la investidura el viernes pasado de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia, quien contó con el respaldo electoral de Donald Trump, y anunció su intención de destinar 1.000 millones de dólares al país como parte de un paquete de seguridad.

FUENTE: Con información de EFE