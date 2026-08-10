lunes 10  de  agosto 2026
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Shakira y otras celebridades envían mensajes de apoyo tras terremoto en Colombia

Las principales figuras de la cultura y la música nacional se han movilizado en redes sociales para solidarizarse con las víctimas de la tragedia

Shakira actúa un concierto de la gira Las mujeres ya no lloran, en Bogotá.&nbsp;

Shakira actúa un concierto de la gira "Las mujeres ya no lloran", en Bogotá. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió este lunes al territorio colombiano —con epicentro en el departamento del Chocó y graves afectaciones en Bogotá, Cali, Medellín y Manizales—, las principales figuras de la cultura y la música nacional se han movilizado en redes sociales para solidarizarse con las víctimas de la tragedia.

Entre las primeras personalidades en reaccionar desde el exterior destacó la cantautora barranquillera Shakira, quien envió un sentido mensaje de contención emocional dirigido a sus compatriotas en medio de las horas más críticas de la emergencia.

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“Mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia. Envío toda mi fuerza y amor a mi tierra”, expresó la artista internacional, subrayando además la fortaleza del pueblo colombiano para mantenerse unido ante la adversidad.

Un puente de ayuda y movilización

La reacción de la comunidad artística no se hizo esperar, transformando sus perfiles oficiales en canales de difusión de información de emergencia y campañas de recolección de insumos para los damnificados en las zonas más golpeadas.

El cantautor Camilo compartió el impacto emocional tras comunicarse con sus allegados en el país:

“Qué susto y qué dolor. Pedimos información sobre las necesidades que puedan surgir para poder contribuir de la manera más útil posible”, escribió el intérprete en sus plataformas.

Por su parte, figuras de la música urbana como J Balvin, Maluma y Sebastián Yatra hicieron llamados urgentes a la acción. Balvin difundió canales oficiales para realizar donaciones monetarias y de insumos, mientras que Maluma apeló a la solidaridad colectiva de los colombianos. Yatra, en tanto, publicó un mensaje de respaldo acompañado por la bandera nacional.

Difusión de recursos oficiales

A las muestras de apoyo de los músicos se sumó la actriz Juana Acosta, quien enfocó su presencia en redes hacia la utilidad pública, compartiendo los números telefónicos de emergencia y las líneas de asistencia habilitadas por las autoridades locales para la localización de personas y atención médica.

De esta manera, la comunidad de artistas colombianos continúa utilizando su alcance global para visibilizar la magnitud del desastre natural y canalizar el apoyo internacional hacia las labores de rescate y reconstrucción.

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