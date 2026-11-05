jueves 5  de  noviembre 2026
DROGAS

EEUU detiene a juez mexicano en Colombia relacionado con exolímpico acusado de narcotráfico

Luis Benítez Alcántara está acusado de supuestamente recibir un soborno de 2 millones de dólares para liberar al exatleta canadiense Ryan James Wedding

El juez Luis Benítez Alcántara (@USAO_LosAngeles)

El juez Luis Benítez Alcántara (@USAO_LosAngeles)

Por Valeria Montero

BOGOTÁ. El gobierno estadounidense detuvo este jueves en Colombia del juez mexicano, Luis Benítez Alcántara, acusado de recibir un soborno de 2 millones de dólares para liberar al número dos de una red de narcotráfico liderada por una exatleta olímpico canadiense, Ryan James Wedding.

La investigación que llevó a la captura del juez fue encabezada por el FBI, el Departamento de Policía de Los Ángeles y la Real Policía Montada de Canadá, con apoyo de autoridades colombianas. También participaron la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y su representación judicial en Bogotá para concretar el arresto.

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Estados Unidos, que ya solicitó su extradición a Bogotá, según el comunicado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

En octubre de 2024, mientras ejercía como juez de distrito en la capital mexicana, Benítez asumió el caso de Andrew Clark, un canadiense acusado de ser el lugarteniente del exsnowboardista olímpico canadiense Ryan Wedding, representó a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002, que supuestamente lideraba una organización de tráfico de cocaína a sueldo del cártel de Sinaloa.

Wedding era uno de los 10 sospechosos más buscados por el FBI, la policía federal estadounidense, y está detenido en Estados Unidos a la espera de juicio.

Las autoridades de Estados Unidos atribuyen a Wedding la dirección de una estructura transnacional dedicada al tráfico de grandes cargamentos de cocaína desde Colombia, con rutas que pasaban por México y el sur de California para abastecer mercados de Estados Unidos y Canadá.

Cronología del caso

Cuando su número dos compareció ante el juez Benítez en octubre de 2024, el magistrado mexicano decretó su ingreso a la cárcel.

Al mes siguiente, Washington solicitó la extradición de Clark, mientras proseguían las investigaciones para capturar a su jefe, el exsnowboardista Wedding.

Clark logró recibir de su organización en pequeñas transferencias unos 2,75 millones de dólares para preparar su plan de liberación, que pasaba por sobornar al juez, explicó el DHS.

“El 24 de febrero de 2025, el mismo día que Benítez recibió el pago completo del soborno de 2 millones de dólares, concedió fianza a Clark y ordenó su puesta en libertad”, indicó el texto.

Clark fue detenido de nuevo y puesto a disposición de la justicia estadounidense.

Meses después cayó Wedding, de 44 años, tras pasar más de una década escondida en México.

El juez Benítez enfrenta nueve cargos por su supuesta colaboración para liberar a Clark.

La investigación que llevó a la captura del juez fue encabezada por el FBI, el Departamento de Policía de Los Ángeles y la Real Policía Montada de Canadá, con apoyo de autoridades colombianas. También participaron la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia y su representación judicial en Bogotá para concretar el arresto.

FUENTE: Con información de AFP/El Heraldo del Saltillo

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