lunes 26  de  octubre 2026
RECOMPENSA FEDERAL

FBI ofrece hasta $10.000 por colombiano acusado de lavar dinero del narcotráfico

Víctor Julián Duque es el único prófugo entre nueve acusados en una investigación sobre el presunto lavado de más de 54 millones de dólares para el Clan del Golfo

Víctor Julián Duque, relacionado con el caso.

Víctor Julián Duque, relacionado con el caso.

CORTESÍA FBI MIAMI
Por Julián Varela

MIAMI. - La oficina en Miami del Buró Federal de Investigaciones (FBI) pidió ayuda para localizar al colombiano Víctor Julián Duque, acusado de participar en una organización que, desde 2021, habría lavado más de 54 millones de dólares procedentes del narcotráfico entre Estados Unidos y Colombia.

La agencia ofrece una recompensa de hasta 10.000 dólares por información que permita ubicarlo y detenerlo. De las nueve personas acusadas en el caso, ocho fueron arrestadas y seis de ellas ya fueron declaradas culpables. Duque es el único que permanece prófugo, según el balance divulgado por las autoridades.

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Sobre él pesa una orden de arresto federal emitida el 22 de octubre de 2025 por el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida, en Miami, después de que fuera acusado de conspiración para cometer lavado de dinero.

De acuerdo con las pesquisas, la red operaba desde Colombia y movía grandes cantidades de efectivo por cuenta del Clan del Golfo, un grupo criminal colombiano.

Sus integrantes reclutaban a personas para constituir empresas ficticias y abrir cuentas bancarias vinculadas a esos negocios. Los mensajeros recorrían distintas zonas de Estados Unidos para recoger las ganancias ilícitas; algunas entregas alcanzaban cientos de miles de dólares.

Esos recursos ingresaban en las cuentas de las compañías de fachada mediante numerosas transacciones en cajeros automáticos y diferentes bancos de una misma ciudad.

Después, el dinero era remitido a personas y empresas en territorio estadounidense y colombiano a través de transferencias nacionales e internacionales. Según los investigadores, ese circuito buscaba ocultar la procedencia de los fondos.

Dentro del esquema, Duque habría actuado como mensajero, viajando desde su país a Estados Unidos para recoger efectivo e incorporarlo al sistema bancario utilizado por la organización.

Entre el 26 de septiembre de 2022 y el 24 de marzo de 2023, habría depositado 459.953 dólares en cuentas asociadas a las sociedades ficticias, utilizando múltiples cajeros y entidades financieras. La cifra corresponde a las operaciones que se le atribuyen personalmente.

El FBI cree que podría encontrarse en Colombia, donde señala vínculos con Pereira, Bogotá y Belén. También reporta conexiones con San Antonio, Texas.

Su ficha oficial de búsqueda indica que utiliza además el nombre Víctor Julián Duque Tobón y registra como fecha de nacimiento el 28 de diciembre de 1984. Lo describe como un hombre de aproximadamente 1,75 metros de estatura, cabello castaño y ojos marrones.

Quienes dispongan de información sobre su paradero pueden comunicarse con una oficina del FBI o con la embajada o el consulado de Estados Unidos más cercano. La sede de Miami recibe información las 24 horas en el 754-703-2000.

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