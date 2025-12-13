sábado 13  de  diciembre 2025
ECONOMÍA

EEUU duplica la exportación de carne de cerdo a Cuba en 2025

Pese a esta realidad, la carne es un rubro extremadamente difícil de conseguir en los hogares cubanos debido al alto costo

El pueblo pide libertad y el régimen ofrece 3 libras de arroz

El pueblo pide libertad y el régimen ofrece 3 libras de arroz

AFP archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las ventas de productos agrícolas estadounidenses al régimen cubano totalizaron $355 millones entre enero y septiembre de 2025, lo que representa un aumento del 15% en comparación con los $309 millones registrados en el mismo periodo de 2024.

Estos datos, divulgados por el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA), evidencian la magnitud de las transacciones comerciales que el régimen cubano atribuye a las restricciones económicas.

Lee además
¿hay derechos en cuba?
OPINIÓN

¿Hay derechos en Cuba?
Aedes aegypti, presente en Florida, transmisor del dengue, zika, fiebre amarilla y chikunguña
SALUD

Descartan riesgo de propagación del oropuche en Florida, mientras crecen brotes de dengue y chikunguña en Cuba

El rubro más destacado en este incremento fue la carne de cerdo. Las exportaciones de este producto alcanzaron $33,6 millones en los primeros nueve meses de 2025, duplicando el volumen de $16,3 millones vendido a Cuba durante el mismo tramo del año anterior..

El aumento en la compra de carne de cerdo a Estados Unidos se produce en un contexto de declive de la producción porcina interna en Cuba. La producción nacional ha mostrado un retroceso sostenido desde el máximo de 200.000 toneladas alcanzado en 2018, llegando a un registro de 9.000 toneladas en 2024.

A pesar del flujo de importaciones desde EEUU, la disponibilidad de carne de cerdo para la población cubana es limitada. El precio promedio de una libra en mercados locales y negocios privados se sitúa en 1.000 pesos, una cifra significativa en relación con el salario medio mensual reportado oficialmente de 6.649 pesos y el salario mínimo de 2.100 pesos.

Otras categorías de alimentos y productos agrícolas también reflejaron un aumento en las importaciones desde EEUU en los primeros nueve meses de 2025, confirmando la dependencia de Cuba de las compras externas. La adquisición de granos y piensos se triplicó, pasando de $6,8 millones a $23,8 millones. La importación de café ascendió a $11 millones en 2025, un incremento respecto a los $8,4 millones del periodo de 2024, en un momento en que el plan de recogida de café en la Isla registró solo un 43% de cumplimiento hasta octubre, debido a la escasez de mano de obra.

El azúcar, históricamente un pilar de la exportación cubana, también mostró un aumento en su importación desde EEUU. En 2025, las compras del edulcorante alcanzaron $14,9 millones, superando los $11,1 millones de los primeros nueve meses de 2024. Este incremento coincide con reportes que indican que la zafra azucarera 2024/2025 produjo aproximadamente 150.000 toneladas, cifra que contrasta con el plan de producción de 280.000 toneladas.

FUENTE: Redacción

Temas
Te puede interesar

El presidente Trump, la Doctrina Monroe y Cuba narcocomunista

El precio del petróleo cierra al nivel más bajo en cinco años

La Esquinita de Reme

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Una familia cubana, en un emotivo abrazo en el aeropuerto de Miami.
Migración

EEUU cancela programas de reunificación familiar para siete países latinoamericanos ¿A quiénes afecta?

El congresista radical demócrata Al Green, acérrimo enemigo del presidente Donald J. Trump.
CONGRESO

Demócratas se unen a republicanos y bloquean segundo intento de destitución a Trump

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
POLÍTICA

María Corina Machado respalda mayor presión internacional contra Maduro para forzar su salida

Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
CUBA

La Habana admite "impacto directo" por incautación de petrolero en Venezuela

Brigada Mecanizada de las Fuerzas Armadas de Ucrania el 12 de diciembre de 2025. Reclutas ucranianos descansando mientras completan su entrenamiento militar básico en una ubicación no revelada en la región de Zaporiyia, en medio de la invasión rusa de Ucrania.
Negociaciones

El plan de paz de EEUU contempla la adhesión de Ucrania a la Unión Europea en 2027

Te puede interesar

Eileen Higgins.
CIUDAD

Miami gira el timón político con elección de Eileen Higgins

Por Daniel Castropé
Fuerzas militares estadounidenses durante la ejecución de una orden de incautación de un buque de petróleo crudo frente a la costa de Venezuela el 10 de diciembre.
CUBA

La Habana admite "impacto directo" por incautación de petrolero en Venezuela

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.
POLÍTICA

María Corina Machado respalda mayor presión internacional contra Maduro para forzar su salida

El candidato presidencial chileno José Antonio Kast, del Partido Republicano, se dirige a los simpatizantes frente a la sede general en Santiago, tras los primeros resultados de las elecciones generales.
ELECCIONES

La derecha chilena, más cerca de regresar a La Moneda de la mano de José Antonio Kast

Imagen referencial de Cubanos en Estados Unidos.
LIMBO MIGRATORIO

Otra audiencia podría redefinir el futuro de miles de cubanos con I-220A