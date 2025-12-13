EEUU duplica la exportación de carne de cerdo a Cuba en 2025

Las ventas de productos agrícolas estadounidenses al régimen cubano totalizaron $355 millones entre enero y septiembre de 2025, lo que representa un aumento del 15% en comparación con los $309 millones registrados en el mismo periodo de 2024.

Estos datos, divulgados por el Departamento de Agricultura de EEUU (USDA), evidencian la magnitud de las transacciones comerciales que el régimen cubano atribuye a las restricciones económicas.

El rubro más destacado en este incremento fue la carne de cerdo. Las exportaciones de este producto alcanzaron $33,6 millones en los primeros nueve meses de 2025, duplicando el volumen de $16,3 millones vendido a Cuba durante el mismo tramo del año anterior..

El aumento en la compra de carne de cerdo a Estados Unidos se produce en un contexto de declive de la producción porcina interna en Cuba. La producción nacional ha mostrado un retroceso sostenido desde el máximo de 200.000 toneladas alcanzado en 2018, llegando a un registro de 9.000 toneladas en 2024.

A pesar del flujo de importaciones desde EEUU, la disponibilidad de carne de cerdo para la población cubana es limitada. El precio promedio de una libra en mercados locales y negocios privados se sitúa en 1.000 pesos, una cifra significativa en relación con el salario medio mensual reportado oficialmente de 6.649 pesos y el salario mínimo de 2.100 pesos.

Otras categorías de alimentos y productos agrícolas también reflejaron un aumento en las importaciones desde EEUU en los primeros nueve meses de 2025, confirmando la dependencia de Cuba de las compras externas. La adquisición de granos y piensos se triplicó, pasando de $6,8 millones a $23,8 millones. La importación de café ascendió a $11 millones en 2025, un incremento respecto a los $8,4 millones del periodo de 2024, en un momento en que el plan de recogida de café en la Isla registró solo un 43% de cumplimiento hasta octubre, debido a la escasez de mano de obra.

El azúcar, históricamente un pilar de la exportación cubana, también mostró un aumento en su importación desde EEUU. En 2025, las compras del edulcorante alcanzaron $14,9 millones, superando los $11,1 millones de los primeros nueve meses de 2024. Este incremento coincide con reportes que indican que la zafra azucarera 2024/2025 produjo aproximadamente 150.000 toneladas, cifra que contrasta con el plan de producción de 280.000 toneladas.

FUENTE: Redacción