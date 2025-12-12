UF/IFAS descarta riesgo de propagación del oropuche en Florida, mientras crecen brotes de dengue y chikunguña en Cuba

MIAMI.— En plena temporada de viajes navideños entre Florida y Cuba , un estudio publicado por la University of Florida Institute of Food and Agricultural Sciences (UF/IFAS) concluye que es muy improbable que el virus del Oropuche se propague en el suerte de EEUU. Un hallazgo que contrasta con la advertencia vigente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades ( CDC ) a viajeros a Cuba por un brote activo de chikunguña, y con reportes de autoridades cubana que alertan sobre un incremento superior al 71% de los casos de dengue y chikunguña en la isla.

Publicado el 11 de diciembre de 2025 en la revista científica PLOS Neglected Tropical Diseases, el estudio de UF/IFAS analiza la capacidad de los mosquitos más comunes del sur de EEUU para transmitir el virus del Oropuche, una enfermedad emergente que en 2024 generó preocupación tras detectarse en viajeros que regresaron de Cuba.

Según explicó Meredith Bauer, especialista en relaciones públicas de UF/IFAS, el Oropuche es endémico en países como Brasil, Bolivia, Colombia, Cuba y Perú, y se transmite principalmente a través de un insecto pequeño conocido como jején (mosquito de arena o ceratopogónido).

En 2024, los CDC registraron alrededor de 105 casos asociados a viajeros en EEUU, de los cuales aproximadamente 103 se concentraron en Florida. Todos los pacientes habían viajado recientemente a Cuba.

Síntomas y riesgos del virus

El Oropuche suele provocar fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, así como erupciones cutáneas. Sin embargo, la principal preocupación de los expertos es su potencial impacto en mujeres embarazadas, ya que podría causar defectos congénitos cognitivos y del desarrollo, un riesgo comparable al observado durante el brote de Zika en 2016–2017.

¿Por qué no se propagaría en Florida?

Según el estudio, el equipo científico evaluó a las dos especies de mosquitos más relevantes del sureste estadounidense el Aedes aegypti, transmisor del Dengue, Zika, fiebre amarilla y Chikunguña y el mosquito Culex quinquefasciatus, asociado al virus del Nilo Occidental y encefalitis.

“Estos son los mosquitos que pican a los humanos con regularidad”, explicó Barry Alto, profesor asociado de UF/IFAS.

Tras analizar más de 2.000 mosquitos, los investigadores hallaron que muy pocos se infectaban y que aún menos tenían el virus en la saliva, condición indispensable para transmitirlo.

Pero los investigadores tienen buenas noticias: los dos principales tipos de mosquitos que transmiten enfermedades en el sureste de los EEUU son muy poco eficientes para propagar el virus del Oropuche, incluso si llegan casos de viajeros y una de estas personas es picada por un mosquito, es poco probable que el virus se transmita a la siguiente persona picada, afirmó Alto.

Por su parte, Nathan Burkett-Cadena, profesor asociado del Laboratorio de Entomología Médica de Florida (FMEL), concluyó:

“Consideramos que es muy improbable que el virus del Oropuche se establezca y se transmita localmente”.

El estudio fue financiado mediante una subvención de los CDC.

Próximos pasos de la investigación

El científico Dongmin Kim, d científico investigador del Laboratorio de Entomología Médica de Florida (FMEL, por sus siglas en inglés) de UF/IFAS, subrayó que los resultados ofrecen tranquilidad, aunque la vigilancia continúa.

“Nos preocupaba un brote porque, al igual que el Zika, podría causar graves defectos congénitos. Podría haber sido realmente grave”.

Las próximas fases del trabajo evaluarán si las moscas pequeñas presentes en EEUU, también llamadas jejenes, pueden transmitir el virus y si existe transmisión de mosquitos a sus crías.

CDC eleva alerta por chikunguña en Cuba, recomienda vacuna a viajeros

En contraste con el panorama del Oropuche, desde el 26 de septiembre, los CDC mantienen una alerta de Nivel 2 (de cuatro) para viajeros a Cuba por un brote de chikunguña, recomendando precauciones reforzadas, entre ellas la vacunación, el uso de repelente, ropa de manga larga y alojamiento con aire acondicionado o mosquiteros. Existen dos vacunas contra el chikunguña.

El Nivel 3 implicaría reconsiderar viajes no esenciales y el Nivel 4, evitar todos los viajes.

Los CDC también advierten que mujeres embarazadas deberían reconsiderar viajar, especialmente cerca del parto, debido al riesgo de transmisión al recién nacido y de enfermedad grave.

Qué es la chikunguña

Según los CDC, la chikunguña es una enfermedad viral transmitida por mosquitos. Sus síntomas aparecen entre 3 y 7 días tras la picadura e incluyen fiebre y dolor articular, además de dolor de cabeza, muscular, inflamación de las articulaciones y sarpullido. Aunque la mayoría se recupera en una semana, algunos pacientes pueden sufrir dolor articular crónico durante meses o años. No existe tratamiento específico.

Alarma sanitaria en la isla

De acuerdo con el diario digital 14ymedio, el Ministerio de Salud Pública de Cuba informó el miércoles 10 de diciembre que los casos de dengue y chikunguña aumentaron más de un 71% en apenas siete días. La tasa de incidencia pasó de 3,81 a 6,52 por cada 100.000 habitantes, según declaró la viceministra Carilda Peña García en la televisión estatal.

Las autoridades han confirmado 44 fallecimientos asociados a estas enfermedades, aunque el subregistro y la falta de pruebas diagnósticas —por escasez de reactivos PCR y limitada capacidad hospitalaria— impiden dimensionar con precisión la crisis.

La epidemia se agrava por la crisis económica, que limita la fumigación, el diagnóstico y la atención clínica. La escasez de insecticidas, combustible, medicamentos y personal especializado ha favorecido la propagación, con un impacto particular en niños y mujeres gestantes. Según reconoció la viceministra, la mayoría de los pacientes en estado crítico son menores de 18 años, reportó 14ymedio.

Mientras el estudio de UF/IFAS descarta un alto riesgo de transmisión local del Oropuche en Florida, las autoridades sanitarias estadounidenses insisten en la precaución extrema para quienes planean viajar a Cuba, ante una situación epidemiológica deteriorada por el avance del dengue y la chikunguña y las limitaciones del sistema de salud en la isla.

[email protected]