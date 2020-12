EEUU: "Elecciones" solo sirven para mantener a Maduro en el poder

Agregó que el régimen "ilegítimo" de Maduro "continúa destruyendo la democracia" al realizar unas elecciones "fraudulentas".

O'Brien señaló que EEUU espera con "ansias el día en que una Venezuela libre y próspera sea la piedra angular del hemisferio occidental".

Más de 20 de los 30 millones de venezolanos están llamados a las urnas en unos comicios en los que el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) busca la "victoria perfecta" y hacerse con el único poder que desde 2015 controla la oposición liderada por Juan Guaidó.

Desde tempranas horas de este domingo el mundo ha comenzado a rechazar estas elecciones, asegurando que no reconocerán ningún resultado.

El Observatorio contra el Fraude de la Asamblea Nacional (AN) informó en el primer reporte, que la falsa electoral de la dictadura ha obtenido un 2.7% de participación, una cifra aún más baja que la estafa de la Asamblea Nacional Constituyente, que se celebró en 2017.

“En este momento la participación está por debajo del 12%. Eso es lo que tenemos hasta este momento de ese bodrio, ese parapeto electoral. Hoy en Venezuela no se celebra ninguna elección”, dijo el parlamentario Andrés Velásquez en rueda de prensa.

Los miembros del Observatorio contra el Fraude señalaron que en conjunto con ONG’s y observadores, están elaborando un informe sobre las irregularidades del proceso y la baja participación nacional. Asimismo, realizarán cortes en el transcurso del día para informar el avance de la farsa electoral.

“Hoy los venezolanos dijeron no al fraude y no se comieron el cuento del régimen. El señor del mazo, como cavernícola, ofendiendo a la mujer venezolana y diciendo que el que no vota no come”, agregó Delsa Solórzano.