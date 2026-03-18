Empresario cubano: "Estamos más cerca que nunca... no tengan miedo"

El empresario cubanoamericano Iván Herrera, fundador de Univista Insurance, rechazó con firmeza la reciente propuesta del régimen cubano de permitir inversiones de cubanos en el exterior, asegurando que el exilio no participará mientras el poder siga en manos de la familia Castro.

“No creo que nadie que se respete, de la parte emprendedora del exilio, vaya a invertir un centavo con la dictadura”, afirmó Herrera en entrevista con Martí Noticias.

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“Una propuesta absurda e inmoral”

Herrera calificó la iniciativa del régimen como una “propuesta absurda e inmoral”, al considerar que intenta atraer capital de quienes fueron despojados de sus propiedades tras la llegada al poder del castrismo.

“Están invitando a entrar a una casa que no es de ellos”, dijo. “Primero expropiaron todo, y ahora quieren que otros vayan a reconstruir lo que ellos destruyeron”.

El empresario recordó que gran parte de los bienes confiscados pertenecían a cubanos, desmontando el discurso oficial que durante años atribuyó esas propiedades a intereses extranjeros.

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Historia marcada por la represión

El CEO de Univista Insurance también evocó su historia familiar. Su abuelo perdió una dulcería tras las confiscaciones del régimen y su padre cumplió 12 años como preso político.

“¿Por qué quitarle las cosas a gente que trabajó y las hizo bien, para entregarlas como si fueran dueños?”, cuestionó.

Herrera, quien llegó a Estados Unidos como balsero, aseguró que su experiencia personal refleja el costo humano de las políticas del régimen.

Para el empresario, cualquier intento de apertura económica en Cuba está condenado al fracaso sin transformaciones políticas profundas.

“Hay empresarios de todo el mundo que quieren hacer cosas en Cuba, pero no pueden mientras esas personas sigan en el poder”, afirmó.

A pesar de sus críticas, Herrera se mostró optimista sobre el futuro del país tras una eventual transición.

“Cuba, reconstruirla es bien fácil”, dijo al destacar la experiencia de empresarios cubanos en el desarrollo de ciudades como Miami y el interés de inversionistas internacionales.

Mensaje al pueblo cubano

Herrera envió un mensaje directo a los cubanos dentro de la isla, asegurando que el cambio está más cerca de lo que muchos creen.

“Estamos más cerca que nunca… no tengan miedo”, expresó.

También advirtió que quienes hoy sostienen el sistema deberán responder por sus actos en el futuro.

El empresario recordó su llegada a Estados Unidos en una embarcación precaria y su ascenso en el mundo de los negocios.

“Llegué sin nada… lo único que hemos hecho es trabajar”, afirmó. “Llegué sin nada… lo único que hemos hecho es trabajar”, afirmó.

Hoy, como uno de los empresarios latinos más exitosos en Florida, asegura que su historia demuestra el potencial del cubano en libertad.

FUENTE: Con información de Martí Noticias