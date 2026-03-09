lunes 9  de  marzo 2026
COLOMBIA

Pacto Histórico gana las elecciones al Senado y el uribismo se consolida como oposición

Con estos resultados, la formación de Petro seguirá siendo la principal fuerza política, aunque la situación cambia entre los partidos que lo adversan

El senador de izquierdas Iván Cepeda, antes de votar este domingo, en Bogotá.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Pacto Histórico, el partido del presidente de Colombia, Gustavo Petro, resultó ser el más votado para el Senado, reuniendo algo menos del 23% de los votos, unos siete puntos por encima de la formación que lidera el expresidente Álvaro Uribe, Centro Democrático, según los datos preliminares.

Con más de 4.4 millones de votos, un 22.7% del total de los emitidos, Pacto Histórico será el mayor grupo de la Cámara Alta, seguido por Centro Democrático, que suma un 15.6%, algo más de tres millones de votos, según los resultados preliminares publicados por la Registraduría colombiana.

Les siguen el Partido Liberal, con un 11.7%; Alianza por Colombia (centro), con un 9.8%, y el Partido Conservador, con un 9.6%. Ligeramente por debajo aparecen el Partido de la Unión por la Gente (escisión del Liberal), que logra un 8.1%; la Coalición Cambio Radical - Alma (derecha), con un 6.4%, y el centrista Ahora Colombia, con un 4.6%, mientras que las demás formaciones no han llegado al umbral necesario para lograr representación.

Con estos resultados, la formación de Petro seguirá siendo la principal fuerza política, aunque la situación cambia en la oposición con el regreso del uribismo a su liderazgo cuatro años después de quedar en cuarto lugar.

Otros resultados electorales

A diferencia de los datos del Senado, los de la Cámara de Representantes se analizan por departamentos y ciudades. Debido a que varias formaciones han dejado listas cerradas en varias regiones, la tendencia vuelve a colocar a Pacto Histórico y Centro Democrático como las fuerzas más votadas.

En total son 182 asientos los que están en juego en estas legislativas, después de que hayan desaparecidos los asientos destinados a Comunes, que competirán como cualquier formación política, siendo además las últimas elecciones en las que se habilitarán los 16 escaños de paz creados por estos mismos acuerdos.

No obstante, no se conocerá la distribución total de la Cámara de Representantes hasta después de las presidenciales, ya que uno de estos escaños está reservado para el segundo candidato a la Vicepresidencia más votado.

Candidatos presidenciales

En paralelo, los colombianos han elegido en primarias a los tres últimos candidatos para las presidenciales, donde ya esperaban otros siete aspirantes, entre ellos Cepeda, que aspira a prolongar el proyecto progresista de Petro.

Tampoco ha habido sorpresas en la elección interna de este domingo y el uribismo ha elegido a Paloma Valencia como candidata, con más de 3.2 millones de votos, lo que supone el 45.7% de los emitidos en la consulta, erigiéndose en la tercera en liza de una terna formada por Cepeda, o De la Espriella.

La exalcadesa de Bogotá Claudia López ha logrado también un hueco en las próximas presidenciales, al igual que Roy Barreras, el otro candidato de la izquierda colombiana.

FUENTE: Con información de Europa Press

