Golpe al narco: Detienen a nueve miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación en México

La Secretaría de Defensa de México informó la detención de nueve miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación, el 19 de agosto de 2026. Señaló que dentro de los detenidos figuran la hija y la pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez, más conocido como "Tío Lako", líder del CJNG en Michoacán y Jalisco

MICHOACÁN.- La Secretaría de Defensa de México informó que este miércoles fueron detenidos nueve integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) , luego de un operativo en el estado de Michoacán que originó varios bloqueos y episodios de violencia en una docena de municipios de región zona del oeste del país.

El operativo ocurrió días después de que Estados Unidos suspendió por una semana la importación de aguacate por amenazas contra los inspectores en plantaciones y empacadoras. Los detenidos fueron trasladados a Ciudad de México, donde serán puestos a disposición de la Fiscalía General, para proseguir con las investigaciones, "acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica".

En un comunicado, la Secretaría señaló que dentro de los detenidos figuran la hija y la pareja sentimental de Heraclio Guerrero Martínez, más conocido como "Tío Lako", líder del CJNG en Michoacán y Jalisco.

"Tío Lako" también es señalado por las autoridades de "ordenar las agresiones" a efectivos de la Guardia Nacional el pasado 22 de febrero, tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", durante un operativo en Tapalpa, en el estado de Jalisco, que desató graves disturbios en 14 estados de México.

En la operación, las fuerzas de seguridad de México incautaron dos inmuebles, más de 60 vehículos , entre ellos uno blindado, cinco ametralladoras de distinto calibre, nueve armas largas, una corta, cartuchos, cargadores, artefactos explosivos y "diversa droga".

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que los episodios de violencia registrados en Michoacán estaban relacionados con operativos de las fuerzas de seguridad contra "varios objetivos relevantes" del CJNG.

Las autoridades de Estados Unidos acusaron de narcoterrorismo, tráfico de drogas y armas a cuatro mexicanos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, todos arrestados en República Checa en junio, según informó la Fiscalía el 11 de agosto.

A principios de agosto, el Gobierno de Estados Unidos anunció recompensas por un total superior a 100 millones de dólares por información que conduzca a la captura de varios cabecillas del CJNG, una organización criminal mexicana designada como grupo terrorista por la Administración de Donald Trump.

Golpe a estructura criminal

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló en X que el operativo representa "golpe directo a la estructura criminal en la región". Agregó que estas detenciones de grupos del narcotráfico son "un avance significativo en la estrategia de seguridad y en el debilitamiento de los grupos delictivos que afectan la tranquilidad de las familias michoacanas".

Informó que, debido al despliegue inmediato de la Guardia Civil y autoridades federales, las carreteras de la región se encuentran libres para garantizar el tránsito y la seguridad.

Los hechos afectaron a una docena de municipios, en especial a Zamora, La Piedad y Jiquilpan, así como a varios tramos de carreteras, algunas de la cuales conectan el estado con el vecino Jalisco.

"Mantenemos las acciones de vigilancia y operativos en la región para preservar el orden y la tranquilidad de todas y todos", indicó Ramírez Bedolla.

FUENTE: Con información de Europa Press/AFP/ Gobernador de Michoacán