jueves 28  de  agosto 2025
EMERGENCIA

EEUU emite alerta sanitaria y advierte a viajeros sobre riegos en Cuba

Dengue, chikungunya y el virus oropouche van en repunte en varias provincias, agravado por la profunda crisis económica y social que atraviesa el país

La entrada de urgencias del hospital Calixto García de La Habana el 2 de febrero de 2024.&nbsp;

La entrada de urgencias del hospital Calixto García de La Habana el 2 de febrero de 2024. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió un aviso de salud pública debido al fuerte incremento de enfermedades contagiosas en la isla caribeña.

La sede diplomática pidió a los viajeros a extremar las precauciones, particularmente en lo que respecta a las picaduras de mosquitos. Razón por la cual consideró oportuno contar con cobertura médica adecuada antes de emprender el viaje a Cuba.

Lee además
La gente monta un triciclo cerca de un grafiti que dice Defendiendo el Socialismo en La Habana,
CIFRAS

La delincuencia se desborda en Cuba: 2025 reporta cifras peores a las del 2024
Una fotografía publicada por la oficina de prensa del Palacio de Miraflores muestra al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i), siendo recibido por el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a su llegada al Centro de Convenciones de La Habana el 15 de septiembre de 2023. 
DICTADURAS

Cuba designa nuevo embajador en Venezuela, conocido por su crueldad represora

El comunicado oficial, publicado en Facebook, señala la proliferación de casos de dengue, chikungunya y el virus oropouche en varias provincias. Específicamente, se reporta un brote de chikungunya en la provincia de Matanzas y la detección de casos en Ciego de Ávila. A finales de julio, las autoridades cubanas reconocieron un brote de chikungunya en el municipio de Perico, Matanzas, además de la circulación de otras arbovirosis como el dengue y la fiebre de oropouche. Sin embargo, residentes locales afirman que la situación real es mucho más severa, con un número de enfermos mayor al reportado oficialmente.

Este panorama sanitario se ve agravado por la profunda crisis económica y social que atraviesa Cuba. La escasez de medicamentos y productos de primera necesidad, sumada a la acumulación de basura en las calles por la falta de combustible y equipamiento de recolección, crea un caldo de cultivo ideal para la proliferación de mosquitos. Además, los largos cortes de energía, que en muchas zonas superan las 20 horas diarias, impiden que la población utilice ventiladores u otros dispositivos para ahuyentar a los insectos, exacerbando el riesgo de contagio.

Ante la crítica situación, la embajada de EEUU recomendó a los viajeros consultar el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para obtener información detallada sobre la prevención de picaduras, síntomas y opciones de vacunación. También aconsejó a los viajeros hablar con sus proveedores de seguros sobre las alternativas de evacuación médica en caso de enfermarse mientras están en el extranjero.

Embed - Alerta de Salud –... - Embajada de Estados Unidos en Cuba

Alerta de Salud – Embajada de EE.UU. en La Habana Se ha reportado un aumento de casos de dengue, chikungunya y virus...

Publicado por Embajada de Estados Unidos en Cuba en Miércoles, 27 de agosto de 2025

FUENTE: Redacción

Temas
Te puede interesar

Cuba exporta trabajadores a Canadá bajo esquema de trata de personas

Economía de EEUU crece 3,3% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto

¿Cómo se llevan a cabo las megarredadas del ICE?

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El buque de asalto anfibio USS Iwo Jima (LHD-7) de la @USNavy ha salido oficialmente de Norfolk rumbo a Venezuela.
Combate al narcotráfico

EEUU muestra su fuerza militar desplegada en inmediaciones de Venezuela

Se le complican los planes a Maduro
Opinión

Se le complican los planes a Maduro

Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade
CRISIS ESTUDIANTIL

Menos inmigración, aulas más vacías: Miami-Dade pierde 13.000 estudiantes

Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma. Foto de junio de 2023
Inspección

Director general de OIEA informa que inspectores llegaron a instalación nuclear de Irán

Residentes frente a la iglesia católica donde murieron 2 niños y otros 14 se encuentran heridos tras el mortal ataque de un genocida.
Minneapolis

FBI investiga tiroteo en iglesia de EEUU como "crimen de odio contra los católicos"

Te puede interesar

El nivel de consumo en Estados Unidos también aumentó en el segundo trimestre del año
INFORME

Economía de EEUU crece 3,3% en el segundo trimestre, por encima de lo previsto

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Estudiantes en el primer día de clases en John A. Ferguson Senior High School en el suroeste de Miami-Dade
CRISIS ESTUDIANTIL

Menos inmigración, aulas más vacías: Miami-Dade pierde 13.000 estudiantes

Oficiales de ICE y de la DEA en los pasillos de la corte de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javitz el 10 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York, a la espera de los inmigrantes a quienes les fue negado el asilo.
MIGRACIÓN

¿Cómo se llevan a cabo las megarredadas del ICE?

Ron DeSantis, gobernador de Florida. 
RENDIR CUENTA

DOGE Florida cita a empleados del condado de Orange por presunta obstrucción de auditoría estatal

El buque USS San Antonio (LPD-17) de la Marina de Estados Unidos sale de la Base Naval de Norfolk en dirección a Venezuela.
OFENSIVA

EEUU excluye a España de la coalición internacional que adelanta contra carteles del narcotráfico