EEUU emite alerta sanitaria y advierte a viajeros sobre riegos en Cuba

La Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió un aviso de salud pública debido al fuerte incremento de enfermedades contagiosas en la isla caribeña.

La sede diplomática pidió a los viajeros a extremar las precauciones, particularmente en lo que respecta a las picaduras de mosquitos. Razón por la cual consideró oportuno contar con cobertura médica adecuada antes de emprender el viaje a Cuba.

El comunicado oficial, publicado en Facebook, señala la proliferación de casos de dengue, chikungunya y el virus oropouche en varias provincias. Específicamente, se reporta un brote de chikungunya en la provincia de Matanzas y la detección de casos en Ciego de Ávila. A finales de julio, las autoridades cubanas reconocieron un brote de chikungunya en el municipio de Perico, Matanzas, además de la circulación de otras arbovirosis como el dengue y la fiebre de oropouche. Sin embargo, residentes locales afirman que la situación real es mucho más severa, con un número de enfermos mayor al reportado oficialmente.

Este panorama sanitario se ve agravado por la profunda crisis económica y social que atraviesa Cuba. La escasez de medicamentos y productos de primera necesidad, sumada a la acumulación de basura en las calles por la falta de combustible y equipamiento de recolección, crea un caldo de cultivo ideal para la proliferación de mosquitos. Además, los largos cortes de energía, que en muchas zonas superan las 20 horas diarias, impiden que la población utilice ventiladores u otros dispositivos para ahuyentar a los insectos, exacerbando el riesgo de contagio.

Ante la crítica situación, la embajada de EEUU recomendó a los viajeros consultar el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para obtener información detallada sobre la prevención de picaduras, síntomas y opciones de vacunación. También aconsejó a los viajeros hablar con sus proveedores de seguros sobre las alternativas de evacuación médica en caso de enfermarse mientras están en el extranjero.

