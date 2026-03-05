jueves 5  de  marzo 2026
EEUU autoriza venta temporal a India de petróleo ruso varado en el mar

El Departamento del Tesoro de EEUU emitió una licencia que autoriza entrega y venta de crudo de Rusia con destino a India hasta el 3 de abril

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos Scott Bessent. 

ANDREW HARNIK/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. - El Gobierno de Estados Unidos alivió temporalmente el jueves las sanciones económicas contra Moscú para permitir que el petróleo ruso actualmente varado en altamar sea vendido a India.

De acuerdo con un comunicado, el Departamento del Tesoro emitió una licencia "que autoriza la entrega y venta de crudo y productos petrolíferos de origen de la Federación Rusa cargados en buques con fecha del 5 de marzo de 2026 con destino a India".

Las transacciones están autorizadas hasta el 3 de abril de 2026.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que la exención se emitió "para permitir que el petróleo siga fluyendo hacia el mercado global".

"Esta medida deliberadamente de corta duración no proporcionará un beneficio financiero significativo al gobierno ruso, ya que solo autoriza transacciones que implican petróleo que ya está varado en el mar", publicó en X.

La venta a India "aliviará la presión causada por el intento de Irán de tomar como rehén la energía mundial", añadió.

Acuerdo con EEUU

India ha dicho que dejará de comprar petróleo ruso como parte de un acuerdo comercial con Estados Unidos.

En un esfuerzo por presionar a Rusia por su invasión de Ucrania, el presidente estadounidense Donald Trump impuso sanciones a las petroleras rusas Lukoil y Rosneft en noviembre.

Esas medidas, las más contundentes de Trump contra Rusia por la guerra en Ucrania, llevaron a los principales compradores de petróleo ruso a apresurarse a encontrar proveedores alternativos.

Según informes, Rusia ha creado una flotilla de viejos petroleros de propiedad opaca para eludir las sanciones impuestas por Washington, la Unión Europea y el grupo de naciones del G7, a raíz de la invasión lanzada contra Ucrania en 2022.

FUENTE: Con información de AFP

