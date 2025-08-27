miércoles 27  de  agosto 2025
DICTADURAS

Cuba designa nuevo embajador en Venezuela, conocido por su crueldad represora

Jorge Luis Mayo Fernández, pertenece a la Dirección de Inteligencia, conocida como G2. Desertores del aparato de espionaje aseguran que funge como oficial de ese órgano en el departamento M-II

Una fotografía publicada por la oficina de prensa del Palacio de Miraflores muestra al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i), siendo recibido por el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a su llegada al Centro de Convenciones de La Habana el 15 de septiembre de 2023.&nbsp;

Una fotografía publicada por la oficina de prensa del Palacio de Miraflores muestra al dictador de Venezuela, Nicolás Maduro (i), siendo recibido por el gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a su llegada al Centro de Convenciones de La Habana el 15 de septiembre de 2023. 

ZURIMAR CAMPOS / Presidencia de Venezuela / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El régimen cubano anunció la designación de Jorge Luis Mayo Fernández, agente de inteligencia con años participando en operaciones de espionaje de La Habana, en el cargo de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Cuba en Venezuela.

El nombramiento fue emitido el 11 de agosto y se hizo oficial tras su publicación en la Gaceta Oficial número 74, del pasado viernes 22 de agosto. reseña el portal web Diario de Cuba.

Lee además
Una señora en la puerta de entrada del tren a las playas del Este, en Cuba. 
REPORTAJE

Cuba, un país donde el absurdo supera nuestra imaginación
La gente monta un triciclo cerca de un grafiti que dice Defendiendo el Socialismo en La Habana,
CIFRAS

La delincuencia se desborda en Cuba: 2025 reporta cifras peores a las del 2024

Mayo Fernández, dice la designación, llega a Caracas "en sustitución de Dagoberto Rodríguez Barrera, quien concluyó la misión". El nuevo encargado de la Embajada de Cuba en Venezuela era desde 2021 el máximo representante de la Isla en Nicaragua.

El flamante embajador está incluido en el listado del proyecto Represores Cubanos por los delitos de espionaje, asesoramiento y participación en actos de represión y persecución por motivos políticos.

Calificado como "represor de exportación" por la iniciativa que documenta la ejecutoria de funcionarios del régimen cubano, Mayo Fernández pertenece a la Dirección de Inteligencia, conocida como G2. Desertores del aparato de espionaje de La Habana aseguran que funge como oficial de ese órgano en el departamento M-II (América Latina y el Caribe).

Antes de ser nombrado embajador en Managua, el funcionario prestó servicios de espionaje con cobertura diplomática en la sede de Cuba en la ONU en Nueva York (1999), Argentina (2004-2008) y Venezuela (2010-2016).

Durante ese anterior periodo en Caracas, se habría ocupado de coordinar programas creados por Fidel Castro y Hugo Chávez, como la denominada Misión Médica Cubana y Misión Barrio Adentro, por la que miles de profesionales cubanos, en especial médicos, pero también agentes del aparato represivo de la Isla, fueron enviados a Venezuela como asesores de entidades claves del Gobierno chavista.

La designación de Mayo Fernández ocurre mientras EEUU aprieta el cerco en torno a Venezuela y acusa a la cúpula chavista, cuyo aliado más estrecho en la región es el régimen de Cuba, de apoyar el narcotráfico. Ello hizo que Washington ordenara el despliegue de medios navales y aéreos en las costas del país caribeño.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

Temas
Te puede interesar

Cuba exporta trabajadores a Canadá bajo esquema de trata de personas

Leah Reyes Amores se corona Miss Teen Earth 2025

Testigos de la historia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
¿Temor?

Venezuela: Régimen acude a la ONU y dice sentirse "amenazado" por EEUU

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

¿Cuándo llegará el próximo pago del Seguro Social en septiembre?

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
Elecciones

Meta anuncia apoyo para los candidatos pro inteligencia artificial en California

Imagen referencial. video
MÁS ESCRUTINIO

EEUU retoma "controles vecinales" a quienes soliciten la ciudadanía: Esto es lo que debe saber

Recurso del anuncio del evento de Apple. video
NOVEDADES

Apple pone fecha a la presentación de la serie iPhone 17: ¿Cómo es el nuevo modelo?

Te puede interesar

Ron DeSantis y Gavin Newsom, gobernadores de Florida y de California, respectivamente
FUERTE RIVALIDAD

DeSantis sale en defensa de Trump y arremete contra gobernador de California, ¿qué pasó?

Por DANIEL CASTROPÉ
Se esperan cifras récords de viajeros .
DIA DEL TRABAJO

MIA espera récord de viajeros este fin de semana de Labor Day y emite consejos clave

Taylor Swift celebra con Travis Kelce, de los Kansas City Chiefs, tras derrotar a los Buffalo Bills 32-29 en el Juego de Campeonato de la AFC en el GEHA Field del Arrowhead Stadium el 26 de enero de 2025 en Kansas City, Misuri. 
CELEBRIDADES

Padre de Travis Kelce revela cuándo el deportista le propuso matrimonio a Taylor Swift

Miles de médicos atienden a pacientes en hospitales de Florida.
PREOCUPACIÓN

Alertan sobre crisis de seguros de salud en Miami-Dade por fin de subsidios federales

Imagen referencial. video
MÁS ESCRUTINIO

EEUU retoma "controles vecinales" a quienes soliciten la ciudadanía: Esto es lo que debe saber