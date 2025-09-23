martes 23  de  septiembre 2025
MIGRACIÓN

¿Un migrante puede recibir pensión de jubilación en EEUU?

El pago del Seguro Social es uno de los beneficios que se otorga a ciudadanos de EEUU que sean elegibles y hayan trabajado y cotizado durante al menos 15 años

Comprender tu situación financiera actual y planificar los beneficios, como el Seguro Social y las pensiones, son pasos importantes para determinar cuántos ingresos podrías tener durante la jubilación

Comprender tu situación financiera actual y planificar los beneficios, como el Seguro Social y las pensiones, son pasos importantes para determinar cuántos ingresos podrías tener durante la jubilación

cortesía JPMorgan Chase & Co.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La pensión de jubilación es un beneficio del Seguro Social destinado a apoyar económicamente a las personas en EEUU que dedicaron buena parte de su vida al trabajo, por lo que no cualquier migrante puede optar por el aporte que puede llegar a 5,000 dólares.

Para ser beneficiario del pago, el migrante debe tener, en principio, un estatus legal que le permite vivir y trabajar en EEUU y ser elegible para recibir la pensión.

Lee además
Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Los cambios en el Seguro Social antes y después del 1 de enero de 2026
Seguro Social. 
BENEFICIO

Nuevo pago del Seguro Social de este miércoles 24 de septiembre: ¿Quiénes lo recibirán?

Los trabajadores migrantes sin documentos no califican para recibir el beneficio, aun cuando hayan pagado impuestos utilizando un número de identificación del contribuyente (ITIN por sus siglas en inglés).

Esto significa que la persona debe cumplir con varios requisitos, según la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés).

Recibir pago por jubilación

Para recibir la pensión de jubilación, el migrante con estatus legal debe tener 65 años de edad o más.

Además, para poder jubilarse y obtener el beneficio se exige haber trabajado dos años para solicitar la pensión y cotizar al https://www.diariolasamericas.com/c5382905menos 15 años de su vida laboral.

Esto quiere decir que la persona tiene derecho a la jubilación solo al cumplir el mínimo de tiempo.

El beneficio se calcula a través de los créditos que suma la persona, a medida que trabaja y que paga debidamente los impuestos al Seguro Social, para luego disfrutar del aporte económico.

Por otra parte, un ciudadano estadounidense puede recibir el pago del Seguro Social mientras se encuentra fuera del país, y para ello se requiere que el SSA pueda enviar el beneficio al país donde el extrabajador se encuentre.

FUENTE: Con información de ssa.gov; abogado.com

Temas
Te puede interesar

Unión Europea pide información sobre acciones a gigantes de tecnología de EEUU

Trump advierte que EEUU "hará volar por los aires" a narcotraficantes venezolanos

EEUU desmantela red capaz de colapsar comunicaciones en Nueva York antes de asamblea de la ONU

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

Manifestantes de izquierda, algunos afiliados a Antifa, realizan una contramanifestación contra manifestantes pacíficos de derecha que participan en un mitin político el 25 de julio de 2021 en la ciudad de Nueva York. Archivo.
Violencia política

Trump designa oficialmente al movimiento Antifa como "organización terrorista interna"

Florida construiría la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump al lado de la Torre de la Libertad en Miami.
PROYECTO

DeSantis propone terreno contiguo a Torre de la Libertad en Miami para Biblioteca Presidencial Donald J. Trump

Migrantes cubanos en Rusia decidieron alistarse a las fuerzas militares rusas para obtener la residencia.
TESTIMONIOS

Cerca de 20.000 mercenarios cubanos en la invasión de Rusia a Ucrania con el silencio cómplice del régimen

El gobernante Nicolás Maduro celebra los resultados del simulacro electoral del 25 de mayo
VENEZUELA

La carta de Maduro a Trump: el verdadero "fake news"

Te puede interesar

El presidnete  Donald Trump  ante las Naciones Unidas. 
DECLARACIÓN

Trump advierte que EEUU "hará volar por los aires" a narcotraficantes venezolanos
Kevin Rodríguez Zavala.
INVESTIGACIÓN

Muerte en montaña rusa en Florida: autopsia revela "múltiples lesiones por impacto contundente"

Florida construiría la Biblioteca Presidencial Donald J. Trump al lado de la Torre de la Libertad en Miami.
PROYECTO

DeSantis propone terreno contiguo a Torre de la Libertad en Miami para Biblioteca Presidencial Donald J. Trump

Jacqueline García-Roves, alcaldesa de Hialeah. 
OPORTUNIDAD LABORAL

¿Busca trabajo? Hialeah celebra su centenario con feria de empleo

El fiscal general de Florida, James Uthmeier.
VIGILANCIA DIGITAL

Florida lanza portal contra extremismo político violento tras asesinato de Charlie Kirk