martes 11  de  agosto 2026
RESCATE

Milagro: rescatan a bebé y a su madre de entre los escombros en Cali

La madre protegió con su cuerpo al menor, cuyo cuerpecito estaba lleno de polvo. Este rescate llenó de esperanza a los colombianos

Un bebé de poco meses de nacido sobrevivió al terremoto en Colombia (Redes Sociales)

Un bebé de poco meses de nacido sobrevivió al terremoto en Colombia (Redes Sociales)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CALI. Un bebé y su madre fueron rescatados de entre los escombros, en Cali y es una de las imágenes que ha generado esperanzas en Colombia que fue azotada por un terremoto de 7,4 este 10 de agosto en horas de la mañana.

En video quedó grabado el momento en el que los rescatistas logran ubicarlos. Luego, con mucho cuidado, comenzaron a sacar al bebé de pocos meses de nacido. De inmediato, los que estaban presentes celebraron ese hecho que generó esperanza en medio del temblor más fuerte que ha vivido Colombia en la última década.

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Horas claves para el rescate

El pequeño, cubierto de polvo, permaneció con vida en medio de estas primeras horas que son claves para rescatar la mayor cantidad de personas con vida bajo los escombros.

Después llegó el turno de la madre, quien con su cuerpo cuidó y protegió del impacto a su hijo para que no le pasara nada. Sin duda una imagen que genera esperanza y fe en medio de los momentos de angustia por el terremoto que sacudió a Colombia.

60 fallecidos en Pereira

Pereira, capital del departamento de Risaralda, que limita con San José del Palmar, epicentro del terremoto, que se produjo a las 7:34 hora local concentra la mayor cantidad de víctimas mortales, con 60 fallecidos.

FUENTE: Con información de Blu Radio

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