martes 11  de  agosto 2026
ANÁLISIS GEOLÓGICOS

América tiembla: ¿Qué diferencia a los devastadores sismos de Colombia y Venezuela?

Cuatro terremotos de magnitudes similares han ocurrido en el continente en casi 40 días, pero el origen de cada uno se oculta debajo de placas tectónicas activas

En América, tres sismos potentes golpearon a Colombia y Venezuela en casi dos meses.

En América, tres sismos potentes golpearon a Colombia y Venezuela en casi dos meses.

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Desde el 24 de junio pasado, cuando el norte de Venezuela fue devastado por dos potentes sismos consecutivos con miles de muertos y desaparecidos, Colombia este lunes, fue centro de un potente terremoto, al igual que en México hace días, que también estremecieron otros países vecinos de América.

A estos eventos telúricos, los más fuertes de los dos países en décadas, se sumaron Filipinas, Malasia y Japón con cifras de fallecidos y de destrucción en algunas de sus localidades.

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Estos movimientos telúricos de alta y similar magnitud parecen ser parte de una cadena sísmica karmática en buena parte del planeta que está generando temor, particularmente en personas afectadas por los recientes terremotos ante recurrentes réplicas.

Sin embargo, cada uno tiene su origen en placas distintas, aunque interconectadas, y un comportamiento desigual en el contexto de una sismicidad planetaria que se presenta cada año y es normal, según análisis de geólogos y redes especializadas.

En Colombia y Venezuela, aunque son países vecinos territorialmente, los fuertes sismos tienen características diferentes que destacan publicaciones recientes.

Sismos en Colombia y Venezuela

*Magnitud: En Colombia fue de 7.4 este 10 de agosto, al igual que en México el 17 de julio, en tanto que en Venezuela los sismos ocurridos el 24 de junio registraron una magnitud de 7.2 y 7.5.

*Placas: El terremoto de Colombia tuvo su asiento en la placa tectónica de Nazca, ubicada bajo las aguas del Pacífico Oriental, frente a la costa oeste de Sudamérica, y bordea también los litorales de Chile, Perú y Ecuador. Los dos sismos en Venezuela se originaron entre la Placa del Caribe y la Placa Sudamericana y la energía liberada activó fallas activas del norte, como la de San Sebastián, Oca-El Pilar y Boconó, que forman la frontera directa entre estos dos grandes bloques, según informaciones.

Son dos máquinas tectónicas independientes, según precisó una publicación especializada. Sin embargo, acota que existe “un giro que las une” y es la esquina noroeste de Suramérica donde convergen apretadas las placas del Caribe, Nazca y Sudamericana junto con el Bloque Panamá que colisionan. “Son hijas de la misma presión geológica”.

*Profundidad: En Colombia, el terremoto se registró a más de 100 kilómetros bajo el subsuelo. En Venezuela tuvo una profundidad casi superficial de menos de 10 kilómetros. Esta es considerada la principal diferencia y causa del tamaño de la devastación, entre otras variables.

Otras diferencias

Duración: En Colombia duró casi dos minutos, según los reportes. Mientras el doblete sísmico en Venezuela fue de 1 minuto y 58 segundos en total, con una diferencia menor a 34 minutos entre el primer y el segundo sismo.

"No se puede hablar de una conexión directa, aunque como todo está interconectado desde el punto de vista tectónico tiene que haber alguna influencia entre lo que ocurre en una parte a al otra, y predecir lo que ocurrirá es difícil. Todos los años tenemos dos o tres sismos destructivos en todo el planeta, pero ahora estamos mas sensibles", explicó el geólogo Feliciano De Santis a una televisora venezolana.

Otras publicaciones destacan la diferencia institucional entre Colombia y Venezuela en la actuación y la respuesta a sus poblaciones ante la tragedia que este martes cifró en 169 los fallecidos, y en Venezuela 6.301, según el balance oficial de ambos países este martes.

FUENTE: Con información de geólogo Feliciano Di Santis; abc.es, Asociation Watunna Venezuela, red Insgaram

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