Juez frena impuesto a segundas viviendas de lujo en Nueva York; un revés para alcalde socialista

NUEVA YORK — La Administración del alcalde de Nueva York, el musulmán y socialista Zohran Mamdani, sufrió un revés este lunes cuando un juez frenó temporalmente el impuesto a inmuebles valorados en 5 millones de dólares o más en la ciudad y a cooperativas y condominios con un valor de 1 millón de dólares o más, cuyos propietarios no residen en la ciudad.

La decisión del juez bloquea momentáneamente el impuesto mientras la demanda continúa su trámite en corte, de acuerdo con CBS News.

La acción judicial surge tras una demanda presentada el viernes por tres propietarios que impugnaron el "pied a terre", como se conoce el impuesto, aprobado el pasado mayo por la legislatura del estado y que entró en vigor el pasado 1 de julio, con miras a recaudar unos 500 millones de dólares anuales para las arcas municipales.

Los demandantes alegan que han recibido notificaciones de que sus viviendas podrían estar sujetas a este gravamen pese a que, alegan, estas son sus residencias principales.

Además, acusan a la ciudad de haber hecho públicos, en un registro en la página web del Departamento de Finanzas (DOF), los nombres de propietarios y las direcciones de sus residencias, así como los valores de mercado de más de 900.000 propiedades que, en un principio, podrían estar sujetas a este impuesto.

De acuerdo con la orden del juez, la ciudad no puede enviar más notificaciones. La alcaldía anunció que apelará la decisión en este caso, que tiene una audiencia el próximo 31 de agosto, según CBS.

Fondos para Nueva York

El pasado abril, el alcalde Mamdani acudió ante la legislatura estatal para pedir que se aumentaran los fondos que se destinan a la ciudad, para enfrentar el millonario déficit de 5.400 millones de dólares, que asegura heredó de la pasada Administración.

En ese entonces, propuso que los ricos pagaran más impuestos, lo que no fue aceptado por la gobernadora del estado, Kathy Hochul, que este año busca revalidar en las elecciones de noviembre, pero sí apoyó a Mamdani para crear el impuesto sobre las segundas viviendas de lujo.

FUENTE: Con información de EFE