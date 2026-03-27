EEUU evalúa ampliar cargos contra Maduro en múltiples jurisdicciones

WASHINGTON . - La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, afirmó este viernes que la administración del presidente Donald Trump evalúa presentar nuevos cargos en distintas jurisdicciones contra el dictador depuesto, Nicolás Maduro , en el marco de la ofensiva judicial por delitos vinculados al narcotráfico y el terrorismo.

Durante una entrevista televisiva, Bondi indicó que, aunque el caso continúa abierto, ya existen acusaciones por narcoterrorismo contra Maduro y advirtió que podrían ampliarse en otros estados del país. En ese contexto, también señaló a Cilia Flores , a quien vinculó con los mismos delitos, asegurando que ambos deben responder ante la justicia.

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"Puedo decir que Nueva York no es la única jurisdicción en la que estamos sopesando abrir casos en su contra, expresó Bondi.

"Cómplices"

La fiscal sostuvo además que existen “muchos cómplices” que aún no han sido procesados, lo que anticipa una posible expansión de las investigaciones contra figuras del entorno del chavismo. Según afirmó, la estrategia responde a la política de la administración Trump de reforzar la seguridad y combatir estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.

"El presidente Trump tiene un ojo puesto en esto; esto va sobre mantener nuestro mundo seguro y con eso es con lo que él está comprometido", puntualizó.

Las declaraciones se producen después de que un tribunal federal en Nueva York rechazara la solicitud de la defensa de Maduro para desestimar los cargos en su contra, en medio de dificultades para cubrir los honorarios legales debido a las sanciones que mantienen bloqueadas sus cuentas.

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Cargos

El abogado de Maduro había advertido previamente que podría abandonar su defensa si no se autorizaban mecanismos para el pago de sus servicios, tras la revocación de una licencia que permitía gestionar dichos recursos.

Maduro y Flores permanecen detenidos en Estados Unidos desde su captura el pasado 3 de enero, en una operación militar estadounidense. Ambos enfrentan cargos relacionados con narcotráfico y se han declarado no culpables ante un tribunal federal, mientras su defensa insiste en que las restricciones financieras afectan su derecho a una representación legal adecuada.

FUENTE: Con información de Europa Press