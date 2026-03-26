Trump habla sobre la acusación contra Maduro: es solo una fracción de delitos, vendrán otros juicios

NUEVA YORK .- En su primera referencia directa al caso judicial contra Nicolás Maduro , el presidente de EEUU , Donald Trump , dijo este jueves que el depuesto dictador de Venezuela está procesado solo por “una fracción” de delitos, pero que se presentarán otros juicios en su contra ante la justicia estadounidense.

“Imagino que vendrán otros juicios, ya que, en realidad, solo se le ha procesado por una fracción de los delitos que ha cometido. Se presentarán otros casos”, aseguró Trump durante una reunión con su gabinete en la Casa Blanca.

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Mientras, Maduro y su esposa Cilia Flores enfrentaban al mismo tiempo la segunda audiencia por cargos federales en el tribunal del Distrito Sur de Nueva York .

Más juicios contra Maduro

En sus declaraciones, Trump afirmó que espera que a Maduro se le sumen otros cargos en el proceso penal que inició tras su captura a través de una operación militar en Venezuela, el 3 de enero pasado.

“Vació sus prisiones en nuestro país, y espero que, en algún momento, se le impute ese cargo, pues se trata de una acusación grave que aún no se ha formulado, pero que debería formularse”, añadió el presidente.

El mandatario estadounidense recordó la operación militar que permitió presentar a Maduro y Flores ante la justicia estadounidense donde se le imputan cargos relacionados con narcoterrorismo y conspiración.

Maduro está acusado de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína, poseer ametralladoras y artefactos destructivos, además del delito de posesión de esas armas.

Flores, por su lado, enfrenta los cargos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

“Fue una gran operación militar para capturar a un hombre sumamente peligroso, alguien que ha asesinado a muchísimas personas y que ha forzado a otras a entrar en nuestro país”, aseguró Trump.

“Fue uno de los principales proveedores de drogas que ingresan en nuestra nación. Ahora ha sido capturado y, supongo, se le está garantizando un juicio justo”, añadió.

FUENTE: Con información de EFE