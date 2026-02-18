miércoles 18  de  febrero 2026
ACUERDOS

EEUU autoriza a petrolera francesa Maurel&Prom a operar en Venezuela

Las autoridades estadounidenses precisaron que los fondos generados por estas actividades no podrán ser administrados por el Estado venezolano

Vista de un surtidor de gasolina Súper Premium en una gasolinera de Caracas, tomada el 18 de febrero de 2025. Venezuela ha puesto en marcha un plan piloto para vender gasolina de mayor calidad, ofrecida al doble del precio del combustible convencional, según fuentes del sector y trabajadores de gasolineras el 18 de febrero.

AFP
Foto de la fachada del Departamento del Tesoro en Washington.

LEONARDO MORALES/ DLA
Fachada del Departamento del Tesoro de EEUU

SAUL LOEB/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON - El gobierno estadounidense anunció este miércoles una licencia de explotación petrolera en Venezuela para la firma francesa Maurel&Prom, que se añade así a la lista de cinco grandes multinacionales del sector que ya pueden operar en el sector.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro actualizó su licencia general emitida la semana pasada, que contenía los nombres de BP, Chevron, Eni, Repsol y Shell.

La autorización permite realizar transacciones "relacionadas con las operaciones del sector petrolero o gasífero en Venezuela" por parte de esas cinco petroleras más la francesa, bajo ciertas condiciones.

"Alcance"

La nueva licencia ampliada establece que cualquier pago de impuestos o regalías sobre el petróleo y el gas se destina a cuentas designadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que por el momento están en Catar.

A principios de este mes, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, se convirtió en el funcionario estadounidense de mayor rango en visitar Venezuela desde que Trump ordenó la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro el 3 de enero, por acusaciones de narcotráfico y otros delitos.

Wright sostuvo un encuentro con Delcy Rodríguez, cabecilla del régimen chavista, quien —según declaraciones del presidente Donald Trump— ha mostrado disposición a cooperar con el gobierno de Estados Unidos. Esa colaboración habría incluido la rápida aprobación de reformas legales orientadas a reestructurar y abrir el sector petrolero venezolano.

FUENTE: Con información de AFP

