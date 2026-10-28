EEUU exhibe cartel "Freedom 250" en La Habana en medio de la votación contra el embargo en la ONU

Fotografía que muestra un cartel con un mensaje en el que se lee la palabra 'libertad' en la fachada de la embajada de Estados Unidos, este miércoles en La Habana, Cuba.

LA HABANA - Estados Unidos colgó este miércoles en la embajada en La Habana un cartel de Freedom 250 (Libertad 250) con el lema de la celebración de sus 250 años, en medio de la votación contra el embargo a Cuba y tras el altercado entre representantes de ambas naciones en la ONU.

La Asamblea General de la ONU adoptó el miércoles, por amplia mayoría, una nueva resolución que reclama el fin del embargo estadounidense contra Cuba, aunque el respaldo a la isla cayó a su nivel más bajo en tres décadas.

Escándalo Tensión en la ONU: embajador de EEUU planta cara al canciller cubano y lanza una advertencia

El cartel es similar a los que adornaron a EEUU durante las celebraciones de los 250 años de la Independencia estadounidense, festejadas en el verano a nivel nacional pero principalmente en Washington, donde la comisión Freedom 250, respaldada por la Casa Blanca, organizó ferias, carreras y un gran show de fuegos artificiales.

Históricamente, ese tipo de actos es visto como una provocación por el régimen castrista, que construyó una explanada para actos frente al edificio de la misión estadounidense, reabierta en agosto de 2015 durante el "deshielo" entre las dos naciones, y tras más de cinco décadas de ruptura de las relaciones bilaterales.

Desde 2017, la embajada estadounidense en La Habana opera con personal mínimo tras la orden del presidente Donald Trump de reducir drásticamente su personal, a raíz de los incidentes de salud del llamado Síndrome de La Habana.

Caída notable de apoyo

El hecho de este miércoles coincidió con la aprobación en la ONU de la resolución presentada por Cuba en contra del embargo de Estados Unidos a la isla que contó con 130 votos a favor, 17 en contra y 25 abstenciones.

Las cifras de este año denotan una caída notable en el apoyo a la isla respecto a 2025, cuando la resolución no vinculante obtuvo el apoyo de 165 países, 7 en contra y 12 abstenciones.

Durante la votación este miércoles, además de Estados Unidos e Israel —que históricamente han rechazado la resolución en casi todas las votaciones—, Paraguay y Argentina, Colombia, Ecuador y Costa Rica también se opusieron.

Otros países como Hungría, Marruecos, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos también rechazaron la iniciativa. Pese a la caída de apoyo, el gobernante designado del castrismo, Miguel Díaz-Canel celebró la votación.

La votación estuvo marcada también por la elevada tensión bilateral que derivó en una discusión en la ONU este martes entre el canciller cubano, Bruno Rodríguez, y el embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Mike Waltz, en medio de la sesión de la Asamblea General.

Este martes la comitiva de la isla comunista comenzó a golpear las mesas e interrumpió la sesión, mientras Rodríguez se dirigió a gritos hacia la tribuna en la que se encontraba Waltz durante su intervención.

"Régimen comunista corrupto"

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas había advertido también que habría cambios en la votación y había llamado a los Estados miembros de la ONU a votar en contra del texto presentado por la isla, porque, de lo contrario, contribuirían "al maltrato al pueblo cubano".

Minutos antes de la votación, el embajador de EEUU ante el organismo, Mike Waltz, negó la existencia del bloqueo contra Cuba y afirmó que "las penurias del pueblo cubano son exclusivamente culpa de este régimen comunista corrupto".

El embajador resaltó que entre enero y agosto su gobierno ha vendido al sector privado cubano mercancías por un valor de 875 millones de dólares, incluyendo combustible. "Eso es lo que molesta en este régimen comunista: el término 'sector privado'".

La embajada de Estados Unidos en La Habana colocó el miércoles un cartel en su fachada con el texto "Freedom (libertad)" en referencia a los 250 años de su independencia.

FUENTE: Con información de EFE y AFP