Muere juez Alvin Hellerstein que llevaba la causa de Nicolás Maduro

Cilia Flores (izquierda) en una audiencia con el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) en Nueva York, en dibujo de la artista Jane Rosenberg

NUEVA YORK .- El juez federal Alvin Hellerstein que llevaba la causa contra el derrocado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, falleció este miércoles 28 de octubre.

Según el tribunal de Nueva York, el juez Hellerstein falleció por causas naturales poco antes de cumplir 93 años de edad. Hellerstein fue nombrado por el presidente Bill Clinton en 1998 y ejercía en el Distrito Sur de Nueva York.

ALERTA Maduro y su esposa se declaran no culpables de cargos de tortura en corte de EEUU

Hasta su fallecimiento, el magistrado había fijado el inicio del juicio penal contra Maduro y Flores en un inicio para el 1 de junio de 2027, pero luego fue cambiada la fecha para 14 de junio.

Se asignará aleatoriamente un nuevo juez para que se haga cargo de Maduro y sus demás asuntos.

A principios de mes, el juez Hellerstein analizó los argumentos de la defensa que buscaba desestimar cargos y las solicitudes de la fiscalía estadounidense para rechazar reclamos de inmunidad de los acusados.

Una de sus últimas actuaciones en el caso Maduro-Flores fue fijar para el 15 de octubre una en Nueva York en la que el exmandatario su esposa, respondieran por los nuevos casos de conspiración para cometer torturas presentados por la Fiscalía de EEUU. Fijó la siguiente audiencia para el 17 de diciembre de este año.

La Fiscalía presentó hace más de una semana cargos de conspiración para cometer torturas contra Maduro y Flores. También extendió a Flores la acusación de narcoterrorismo, que antes solo enfrentaba Maduro. Ambos siguen acusados de conspiración para importar cocaína a EEUU, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer esas armas.

De acuerdo con la acusación actualizada, el gobierno de Maduro en Venezuela torturó a opositores, militares y otras personas detenidas, incluidos tres ciudadanos estadounidenses. La Fiscalía sostiene que siguió una estrategia de “represión y torturas” para mantenerse en el poder durante años.

FUENTE: Con información de Eyewitness News/ Telemundo