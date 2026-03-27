Gremio exige al régimen libertad plena de 20 periodistas en Venezuela

Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Prensa en Venezuela. CAPTURA DE PANTALLA / TWITTER / @sntpvenezuela

CARACAS. - El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) exige al régimen chavista conceder la libertad plena a 20 periodistas y trabajadores del sector sometidos a medidas cautelares tras su excarcelación.

El gremio señaló que, para enero de este año, eran 40 los comunicadores judicializados en Venezuela. "Hoy, al menos 20 casos, permanecen sin resolver, pese a que en 70 % de los casos, las solicitudes de sobreseimiento, en el marco de la Ley de Amnistía, han sido presentadas ante los tribunales competentes. Lo más grave es que los lapsos legales establecidos para decidir ya se encuentran vencidos", subrayaron.

Estos profesionales de la comunicación están sometidos a medidas cautelares. "Existe un patrón de dilación judicial", denunció el gremio a través de una alerta en sus redes sociales.

El SNTP, que dirige el periodista Marco Ruiz, dijo que se han documentado fallas en la tramitación de solicitudes de sobreseimiento, falta de respuesta en plazo y desorden procesal que impide cerrar causas abiertas.

Derechos vulnerados

Por otra parte, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa destacó que se han documentado situaciones en las que las víctimas son inducidas a error respecto al estatus de sus solicitudes, "al ser informadas por defensores públicos que estas han sido remitidas a los tribunales, mientras que, transcurridos los lapsos correspondientes, los propios tribunales niegan haberlas recibido".

De esta manera, el gremio advirtió que estas prácticas vulneran de manera directa el derecho a la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el acceso a la justicia.

También señalaron que la información relativa a los casos de periodistas y trabajadores de la prensa sometidos a procesos judiciales fue consignada ante el Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, así como ante la Comisión de la Asamblea Nacional encargada del seguimiento de la Ley de Amnistía.

FUENTE: Con información del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa