lunes 29  de  diciembre 2025
NARCOTRÁFICO

EEUU fortalece presencia militar en Puerto Rico con miras a mayor presión en el Caribe

Nueve aviones se incorporaron ayer a las unidades navales en el aeropuerto en Aguadilla, mientras aumentan las tensiones con el régimen de Venezuela

Aviones de combate de Estados Unidos en el Caribe para combatir las redes del narcotráfico.

@Southcom / X
La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, recibió al secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, y al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 8 de septiembre de 2025

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAN JUAN ─ Nueve potentes aviones militares de EEUU permanecían este lunes en Puerto Rico, a donde arribaron ayer para fortalecer la presencia militar y ejercer mayor presión en el Caribe en el contexto de las crecientes tensiones del gobierno de Donald Trump sobre el régimen de Venezuela, acusado de estar vinculado con el narcotráfico.

Las aeronaves de transporte C-130J Super Hércules llegaron y despegaron del Aeropuerto Rafael Hernández, en el municipio costero de Aguadilla, Puerto Rico, realizando maniobras, mientras se observó personal militar en operaciones de maquinaria pesada, según reportes de medios.

TENSIÓN EN EL CARIBE

El "barco fantasma" de EEUU reaparece cerca de Venezuela: "Opera con una letalidad increíble"
Esta vista muestra el sitio donde una vez estuvo un monumento chino antes de ser demolido en Arraiján, Panamá el 28 de diciembre de 2025.
PANAMÁ

Derriban monumento chino en Canal de Panamá en medio de presión de EEUU por retomar el control

Desde septiembre pasado, Puerto Rico es una base de operaciones clave tras reactivar las instalaciones de la pista naval Roosevelt Roads que se encontraba inoperativa, y que mantiene una fuerte actividad militar.

Presencia militar en Puerto Rico

Este fin de semana, medios reportaron cantidad de vehículos terrestres militares de EEUU, entre estos los ligeros Humvees, de alta movilidad, así como vehículos MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected, por sus siglas en inglés), en las inmediaciones del aeropuerto.

También informaron la presencia de la plataforma de aeronaves CV-22B Osprey estacionadas junto a los aviones de transporte en Aguadilla, lo cual apunta a un despliegue militar de gran escala a la que se suman las operaciones de cazas F-35 y F-18 y maniobras de despegue, aterrizaje y descenso de tropas mediante rapel como muestra de los ejercicios especializados.

Con ello, EEUU intensifica sus operaciones militares realizadas en las últimas semanas en el Caribe para aumentar la presión contra el régimen de Maduro. Estas incluyen el gigantesco portaaviones Gerald Ford, aviones de combate y otros buques de guerra, además de unos 15.000 soldados, 11 buques de guerra adicionales y más de una docena de aviones F-35, según informes publicados.

Venezuela y EEUU

En medio de las tensiones, autoridades de Venezuela informaron este lunes la destrucción de una aeronave supuestamente utilizada para operaciones de narcotráfico, en un ataque llevado a cabo en el municipio Pedro Camejo, en el estado de Apure (oeste), cerca de la frontera con Colombia, según agencias.

En un comunicado publicado en la cuenta de Instagram, las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana (FANB) dijo que la acción “se enmarca en la Operación Escudo Bolivariano Independencia 200", y que el aparato fue avistado cuando estaba "oculto y enmascarado" en la zona.

El suceso precedió a la declaración de Maduro, durante el saludo anual a sus tropas, según la cual sus fuerzas militares están "más preparadas que nunca" para proteger la paz y la integridad territorial del país latinoamericano tras "27 semanas siendo amenazada por Goliath", en alusión a EEUU y su campaña de presión contra el régimen de Caracas.

FUENTE: Con información de Europa Press, Infobae

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Trump dice que habló "muy recientemente" con Maduro, "pero no salió mucho de la conversación"

Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade. 
LITIGIO

Empresa demanda al recaudador de impuestos de Miami-Dade tras revocación de licencias por vínculos con Cuba

Fuerzas militares estadounidenses mantienen la lucha contra las organizaciones terroristas en el Caribe.
CASA BLANCA

Trump afirma que EEUU destruyó una "instalación" vinculada a la red de narcotráfico de Venezuela

Abrigarse es necesario.
TERMÓMETRO

Sur de Florida recibirá el 2026 con las temperaturas más bajas de la temporada

La actriz francesa Brigitte Bardot (en el centro) ofrece una rueda de prensa en diciembre de 1965 en Hollywood para la película Viva María, dirigida por Louis Malle (al fondo).
DUELO

Brigitte Bardot será enterrada en el cementerio de Saint-Tropez

