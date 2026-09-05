EEUU hunde el tercer barco "narco" frente a costas de Ecuador y entrega a 28 tripulantes

Un grupo de pescadores detenidos es trasladado en un autobús de la Policía Nacional a la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) desde el puerto de Manta, Ecuador, el 4 de septiembre de 2026.

QUITO — El Ejército de Estados Unidos hundió la tercera embarcación vinculada al narcotráfico frente a las costas de Ecuador, la tercera en una semana.

Un total de veintiocho tripulantes de dos de esas embarcaciones interceptadas y hundidas por fuerzas estadounidenses en aguas del Pacífico, en coordinación con el Gobierno ecuatoriano, por estar vinculados con el grupo criminal Los Choneros, llegaron el viernes a la ciudad portuaria de Manta, en medio del reclamo de sus familiares.

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La Armada señaló en un comunicado que nueve personas pertenecientes a la embarcación Conquista II y diecinueve más de la embarcación OM2 llegaron a bordo de una unidad de guardacostas de la institución sobre las 15:00 hora local (20:00 GMT).

"Tras su llegada se ejecutaron los procedimientos correspondientes por parte de las autoridades competentes", dijo la entidad militar sin dar más detalles, aunque medios locales afirmaron que los tripulantes fueron llevados a una unidad policial.

Otras ocho personas de la Conquista II estaban aún en camino al puerto a bordo de otra embarcación, agregó la Armada.

Los veintiocho hombres fueron detenidos entre miércoles y jueves por la Fuerza de Tarea Conjunta del Hemisferio Occidental de Estados Unidos después de que los militares interceptaron las embarcaciones en las que navegaban.

El Comando Sur de EEUU informó que las embarcaciones operaban como estaciones flotantes de reabastecimiento de combustible y apoyaban en operaciones narcotraficantes a Los Choneros, el grupo criminal más antiguo del país andino.

The message is clear: the Americas Counter Cartel Coalition will continue to apply total systemic friction on narco-terrorists. https://t.co/Jno81ZUhYQ — U.S. Southern Command (@Southcom) September 3, 2026

Logística

El Comando Sur de EEUU informó sobre un ataque militar contra una embarcación que servía como "estación de abastecimiento" de la banda ecuatoriana Los Choneros, y señaló que los tripulantes del barco fueron "transferidos de forma segura" a las autoridades ecuatorianas antes del hundimiento.

"Esto es producto de una investigación. Son embarcaciones que han sido utilizadas como logística para otras embarcaciones pequeñas que comienzan a amarrarse, que están cargadas de droga, para luego salir hacia puertos mexicanos y luego ir a Estados Unidos. Es un trabajo que se hace con la cooperación internacional", dijo el ministro del Interior, John Reimberg, en una entrevista con el canal Teleamazonas.

Sin embargo, los familiares de estas personas aseguraron que no son narcotraficantes sino pescadores que habían salido a faenar.

"¿Qué quiere el presidente (Daniel Noboa)? ¿Que todo el pueblo pesquero salga a robar porque no hay trabajo? Ese es el único sustento de la familia", dijo a los medios una de las decenas de parientes que llegaron hasta los exteriores de Capitanía del Puerto de Manta en busca de información.

Los familiares se instalaron en la calle con carteles con mensajes como 'No al atropello contra nuestros pescadores' o 'Ellos son inocentes, no son delincuentes'.

El pasado miércoles se cumplió un año del inicio de la campaña del Ejército de Estados Unidos contra embarcaciones del narcotráfico en el Caribe y frente a las costas latinoamericanas del Pacífico, con un balance de más de 220 muertos y sin perspectiva de que Washington ponga fin a este operativo en un contexto de cooperación regional cada vez más estrecha en materia de seguridad.

Apoyo de EEUU

Con el apoyo del presidente de EEUU, Donald Trump, el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, libra una guerra frontal contra el crimen organizado, pero la violencia no cede.

El año pasado la tasa de homicidios alcanzó el récord de Sudamérica con 51 por cada 100.000 habitantes.

Noboa incorporó a Ecuador al Escudo de las Américas, una coalición antidrogas integrada por una veintena de países de América Latina y el Caribe, encabezada por Trump.

FUENTE: Con información de EFE y AFP