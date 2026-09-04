Delcy Rodríguez alega "sabotaje al sistema eléctrico", tras acuerdo con EEUU

Delcy Rodríguez en conferencia de prensa el 2 de julio de 2026.

CARACAS.- La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció este viernes un sabotaje y manipulación del sistema eléctrico del país en protesta por los acuerdos petroleros suscritos en la última semana como parte del convenio alcanzado con Estados Unidos que controlará el 20% de las reservas de crudo venezolano.

"Hago un llamado a los trabajadores de Corpoelec (Corporación Eléctrica Nacional) a estar alertas, porque en una semana, en protesta por lo que ha significado la firma de estos acuerdos petroleros, la protesta de ellos es causarle daño al pueblo venezolano", aseveró Rodríguez, aunque no se refirió a responsables directos.

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Rodríguez hizo los señalamientos durante un encuentro con trabajadores petroleros transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV) a los que explicó el alcance del convenio con EEUU.

Aseveró que el 29 de agosto "hicieron un apagón en el occidente. Manipularon las presiones de gas para que cayera el sistema termoeléctrico". Ese día se registró una falla eléctrica ocurrida en varios estados en el oeste de Venezuela, entre ellos el petrolero Zulia, en la frontera con Colombia.

Asimismo, la presidenta encargada señaló que, la noche de este jueves, el equipo de PDVSA Gas detectó que "cierran las llaves de gas para que caigan los sistemas de gas, las termoeléctricas y el sistema eléctrico nacional".

Crisis eléctrica

En sus afirmaciones, Delcy Rodríguez no se refirió a las medidas de su gobierno de racionamiento del servicio: los venezolanos en las regiones viven hasta más de siete horas al día sin luz. La crisis del sector eléctrico en Venezuela abarca una década.

En agosto, la Corporación Eléctrica confirmó mediante mensajes de texto los cortes del servicio debido a una "demanda alta".

"Usuarios en Mérida, Táchira, Trujillo, Barinas, Lara y Zulia han reportado fallas eléctricas”, indicó el opositor partido Primero Justicia, el pasado sábado en la red social X. La organización exigió “respuestas inmediatas” y denunció que la interrupción del servicio eléctrico se repite de manera constante en zonas alejadas de Caracas.

“Basta de negligencia de quienes durante 27 años han destruido nuestro país”, enfatizaron. En 2019, Venezuela sufrió un mega apagón nacional de varios días.

Durante años, la oposición ha denunciado que la corrupción chavista alcanzó al sistema eléctrico del país.

Acuerdo con EEUU

Rodríguez agradeció el miércoles al mandatario estadounidense, Donald Trump, por el acuerdo energético que, aseguró, traerá "bienestar" al país.

"Yo espero que el gran acuerdo suscrito el 28 de agosto entre Venezuela y los Estados Unidos para la producción de 65.000 millones de barriles que están en reserva en esos campos se traduzca también en beneficio para el pueblo de los Estados Unidos; yo sé que es el objetivo del presidente Donald Trump", sostuvo.

La Casa Blanca informó el lunes que el gobierno interino de Venezuela otorgó a North American Blue Energy Partners (NABEP), una importante petrolera privada que opera en Venezuela, "concesiones por 100 años para 17 yacimientos petrolíferos con reservas probadas de aproximadamente 65.000 millones de barriles".

Durante la visita del secretario de Energía, Chris Wright, esta semana a Caracas, Venezuela, firmó acuerdos con multinacionales petroleras como Chevron y Eni y la eléctrica estadounidense GE Vernova.

FUENTE: Con información de EFE