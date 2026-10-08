EEUU incauta 90 cargamentos de combustible en Florida y Texas destinados a empresa estatal cubana sancionada

Agentes federales inspeccionan parte de los cargamentos de biodiésel que presuntamente tenían como destino una empresa cubana sancionada. CORTESÍA U.S. INMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT

MIAMI.- Agentes federales de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en una operación conjunta con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS), incautaron y retuvieron 90 cargamentos de biodiésel destinados a la empresa estatal ENETEC S.A., una entidad bajo el control del régimen cubano y sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).







El cargamento intervenido asciende a unos 615.000 galones de combustible, con un valor estimado en 2,8 millones de dólares, lo que representa una de las mayores intercepciones de insumos energéticos dirigidos a entidades restringidas por Washington en los últimos años.

El operativo coincide con el monitoreo que agencias de inteligencia y defensa mantienen sobre el tráfico marítimo no regulado en la cuenca del Caribe y la utilización de redes intermediarias para eludir las sanciones financieras dispuestas por la administración estadounidense. Operativo en puertos clave y red de exportación opaca Distribución de las incautaciones : Las autoridades confiscaron 71 cargamentos con aproximadamente 496.000 galones de biodiésel en Port Everglades, Florida, mientras que otros 19 cargamentos, equivalentes a 119.000 galones, permanecen retenidos bajo custodia federal en el Puerto de Houston, Texas.

: Las autoridades confiscaron 71 cargamentos con aproximadamente 496.000 galones de biodiésel en Port Everglades, Florida, mientras que otros 19 cargamentos, equivalentes a 119.000 galones, permanecen retenidos bajo custodia federal en el Puerto de Houston, Texas. Trazabilidad de la carga : La investigación se inició a principios de septiembre tras el cruce de datos financieros, registros comerciales y de exportación. Las revisiones de la documentación confirmaron que ENETEC S.A. figuraba de forma explícita como el destinatario final del hidrocarburo.

: La investigación se inició a principios de septiembre tras el cruce de datos financieros, registros comerciales y de exportación. Las revisiones de la documentación confirmaron que ENETEC S.A. figuraba de forma explícita como el destinatario final del hidrocarburo. Empresas bajo investigación : El agente especial a cargo de HSI Miami, José R. Figueroa, confirmó que "varias compañías" estadounidenses e internacionales participaron en la logística de despacho. Las autoridades rehusaron revelar identidades corporativas o confirmar si se presentarán cargos criminales, citando pesquisas en curso.

: El agente especial a cargo de HSI Miami, José R. Figueroa, confirmó que "varias compañías" estadounidenses e internacionales participaron en la logística de despacho. Las autoridades rehusaron revelar identidades corporativas o confirmar si se presentarán cargos criminales, citando pesquisas en curso. Diferenciación con ayuda humanitaria: HSI aclaró que la acción no busca obstaculizar las exportaciones comerciales legítimas ni los envíos de ayuda humanitaria hacia la población cubana, sino fiscalizar el cumplimiento estricto del marco de sanciones e impedir que insumos estratégicos lleguen a manos del aparato gubernamental. FUENTE: Martí Noticias

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