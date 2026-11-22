El ELN, uno de los grupos armados más violentos de Colombia, creció durante el mandato de Gustavo Petro

MIAMI. - El Buró Federal de Investigaciones (FBI , por sus siglas en inglés) aseguró que continuará la persecución “implacable” de otros nueve más buscados por hechos de narcotráfico y otros delitos en perjuicio de Estados Unidos , entre quienes se encuentran un miembro de la guerrilla colombiana ELN y otro del Tren de Aragua de Venezuela, se informó.

Este sábado, Fausto Isidro Meza-Flores, alias El Chapo Isidro y jefe de un cártel de Sinaloa, fue capturado en México por fuerzas militares de ese país con el apoyo de inteligencia estadounidense

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“Se trata del undécimo fugitivo de la lista de los ‘diez más buscados’ capturado durante la administración Trump”, dijo el director de la agencia federal Kashyap “Kash” Patel en su cuenta de X.

ANOTHER FBI Ten Most Wanted fugitive is off the board.



Fausto Isidro Meza-Flores, known as “El Chapo Isidro,” has been captured by Mexican forces with U.S. assistance. This alleged cartel leader is accused of flooding American communities with deadly drugs, including fentanyl.… pic.twitter.com/zHuF6SVgpE — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) November 21, 2026

Tráfico de fentanilo hacia EEUU

“A este presunto líder de un cártel se le acusa de inundar las comunidades estadounidenses con drogas mortales, incluido el fentanilo”, afirmó en su mensaje, en el cual calificó de excepcional el trabajo de “nuestros socios de las fuerzas del orden en México y de todos los que participaron en esta operación”.

El Chapo Isidro, contra quien pesan cargos por narcotráfico y uso y posesión de un arma de fuego desde 2019, fue capturado junto con otros miembros del cártel de Guasave en esa ciudad mexicana, durante una operación militar que causó la reacción violenta de sospechosos con disparos y quema de vehículos y comercios.

El enfrentamiento dejó 11 muertos, entre ellos cuatro militares, informó la Secretaría de Defensa de México.

La detención del capo, por quien EEUU ofrecía recompensa de 5 millones de dólares, fue considerada una "victoria significativa" por el jefe de la DEA, Terry Cole, en la red social X.

EEUU levanta alerta en Sinaloa

Este domingo se informó que la Embajada de EEUU en México levantó la alerta de seguridad que había extendido para sus ciudadanos en Sinaloa, debido a los enfrentamientos armados y violencia desatada por los grupos criminales, tras la captura del El Chapo Isidro en el municipio de Guasave.

Las autoridades solicitaron en el aviso dirigido a ciudadanos estadounidenses "permanecer en sus hogares, minimizar sus desplazamientos y evitar la Carretera Federal Mexicana 15 entre Los Mochis y Culiacán"., Y advirtió que los vuelos y el servicio de autobuses "podrían verse afectados".

Con el levantamiento del alerta para los estadounidenses, también el gobierno de Sinaloa buscó dar calma a los habitantes de esa localidad, al publicar un video en el que se reporta un 90 % de avance en la apertura de carreteras centro-norte, aunque agentes de seguridad se mantienen desplegados "garantizar condiciones de seguridad a la población".

FBI y los más buscados

Con la detención de Meza Flores, la lista de los 10 más buscados del FBI se redujo a nueve contra quienes continuará la búsqueda para dar con su captura.

“El FBI seguirá persiguiendo implacablemente a los criminales y cárteles que envenenan nuestras comunidades y amenazan la vida de los estadounidenses”, aseguró Patel.

Entre los nombres de los solicitados con prioridad por la agencia, según los reportes, aparecen:

*Wilver Villegas-Palomino, identificado como integrante de “alto rango” de la guerrilla ELN y acusado de narcoterrorismo y distribución internacional de cocaína, particularmente hacia EEUU, con recompensa de 5 millones de dólares.

*Giovanni Vicente Mosquera Serrano, señalado por EEUU como dirigente “de alto nivel” del Tren de Aragua, bajo cargos de distribución internacional de cocaína y apoyo material a una organización terrorista extranjera; con recompensa de 1 millón de dólares.

También está solicitado Yulan Adonay Archaga Carias, alias ‘Porky’, uno de los jefes de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Honduras, a quien se le acusa de narcotráfico internacional, crimen organizado y ordenar asesinatos, entre otros delitos. EEUU ofrece 10 millones de dólares, la recompensa más alta entre los más buscados.

Por otros delitos en EEUU

Otros son Ruja Ignatova, llamada La reina de las criptomonedas, buscada por el fraude financiero internacional OneCoin y desaparecida desde 2017, con recompensa de 5 millones de dólares; Bhadreshkumar Chetanbhai Patel, ciudadano indio acusado de asesinar a su espoa en 2015 en Maryland, con recompensa de 1 millón de dólares; y Omar Alexander Cárdenas, buscado por el homicidio de un hombre en Califorina en 2019, con recompensa de 1 millón de dólares.

También, Trung Duc Lu, señalado como fugitivo y particípe en el secuestro, tortura y asesinato de dos hermanos vietnamitas en Filadelfia, Pensilvania, en 2014; Satinderjeet Singh, alias ‘Goldy Brar’ señalado de participar en actividades violentas en EEUU y Canadá; y Joseph Matos, alias ‘Troubles’ a quien vinculan con pandillas y el asesinato de un guardia nacional estadounidense, en Chicago en 2021

Por estos últimos se ofrece recompensa de 1 millón de dólares, según la información.

FUENTE: Con información de FBI/Kash Patel; dw.com; Infoabe.com