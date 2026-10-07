Federales investigan a empresas y personas por cargamentos de combustible destinados a Cuba

El análisis de documentos comerciales, operaciones financieras y datos de inteligencia permitió identificar las cargas antes de su salida hacia Cuba.

Agentes federales inspeccionan parte de los cargamentos de biodiésel que presuntamente tenían como destino una empresa cubana sancionada.

Representantes de Investigaciones de Seguridad Nacional, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza y la Oficina de Industria y Seguridad ofrecieron detalles del operativo en Miami.

MIAMI. - Las autoridades federales estadounidenses investigan a varias personas y entidades vinculadas con 90 cargamentos de combustible interceptados en Florida y Texas cuando presuntamente iban a ser exportados de manera ilegal a Cuba. Según Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la destinataria era ENETEC S.A., una compañía sancionada y controlada por el régimen de la isla, que la utilizaba para recibir esos suministros.

Los realizadores del operativo comparecieron durante una conferencia de prensa celebrada en Miami el miércoles 7 de octubre, a la que asistió DIARIO LAS AMÉRICAS. Confirmaron que las pesquisas siguen abiertas, pero reservaron los nombres de los involucrados y las transacciones bajo examen. Tampoco revelaron quién organizó los despachos, cómo se estructuraron los pagos o qué papel desempeñó cada participante. No aclararon si los exportadores sabían que el envío tenía como destino una empresa sancionada, de acuerdo con las normativas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El comunicado de HSI, fechado el 6 de octubre, sitúa el valor de las remesas por encima de 2,8 millones de dólares. El documento identifica el producto como biodiésel y distingue entre 71 envíos incautados en Port Everglades, Florida, con aproximadamente 496.000 galones, y otros 19 retenidos en el puerto de Houston, Texas, que contenían unos 119.000 más. En conjunto, las cargas rondaban los 615.000 galones.

Ante la prensa, los portavoces ratificaron esas cantidades y explicaron que buscan determinar las responsabilidades de quienes intervinieron en las operaciones. Indicaron que las diligencias abarcarán a cualquier persona o empresa relacionada con este producto y con otros que puedan detectar, y que adoptarán las medidas correspondientes cuando proceda. No anunciaron arrestos ni acusaciones penales en las declaraciones recogidas por este diario.

La intervención fue coordinada por HSI Miami, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Oficina de Industria y Seguridad (BIS) del Departamento de Comercio. Sus representantes señalaron que el cruce de registros mercantiles, movimientos financieros y listas de entidades sancionadas permitió reconocer a la receptora cubana.

Agentes federales inspeccionan parte de los cargamentos de biodiésel que presuntamente tenían como destino una empresa cubana sancionada. CORTESÍA U.S. INMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT

De acuerdo con el parte oficial, las agencias habían obtenido información sobre el uso de ENETEC S.A. por parte del Gobierno castrista para recibir carburante exportado ilegalmente desde el país norteamericano. A principios de septiembre, CBP localizó las remesas que saldrían de ambas terminales marítimas hacia esa sociedad mediante labores de inteligencia y análisis de datos de comercio.

El personal aduanero explicó que la revisión continuó cuando los contenedores llegaron al puerto. Los agentes examinaron la documentación y corroboraron el destinatario antes de detener las mercancías y avanzar con las incautaciones, en colaboración con HSI. Los funcionarios sostuvieron que las transacciones contravenían la legislación estadounidense.

ENETEC S.A. fue incorporada el 13 de julio de 2026 a la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas de la OFAC. El registro de esa dependencia la ubica en La Habana y describe su actividad como comercio mayorista de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, así como de productos relacionados.

En un antecedente local, el recaudador de impuestos de Miami-Dade, Dariel Fernández, explicó recientemente a este rotativo que su oficina revocó el Recibo de Impuesto Local de Negocios de Lux Sky Cargo Inc. tras recibir una remisión de agencias federales que señalaba negocios con la sociedad habanera. En ese momento, el funcionario precisó que la medida se limita a sus facultades estatales y locales y no sustituye las competencias federales. Durante la conferencia de este miércoles no se identificó públicamente a la firma como participante en los 90 cargamentos investigados.

La solicitud de incautación se fundamentó en posibles infracciones de las leyes federales de exportación. Entre las disposiciones citadas figuran la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional y las Regulaciones de Administración de Exportaciones, además de la prohibición de enviar artículos al exterior en contravención de la ley.

José R. Figueroa, agente especial a cargo de HSI Miami, afirmó que el procedimiento busca impedir que combustible y otros bienes estadounidenses lleguen ilegalmente a Cuba mediante entidades sancionadas o redes comerciales engañosas.

“Trabajando con nuestros socios federales, continuaremos identificando, desarticulando e investigando los esfuerzos para evadir las sanciones de EEUU”, declaró.

Por otra parte, subrayó que "esa labor pretende proteger los controles de exportación y negar al oficialismo de la isla el acceso a recursos obtenidos en violación de las normas estadounidenses."

Daniel Alonso, director de Operaciones de Campo de CBP para las oficinas de Miami y Tampa, destacó la vigilancia tanto de las importaciones como de los productos que salen del país. Señaló que "la cooperación con OFAC, el Departamento de Comercio y los demás organismos permite asegurar el cumplimiento de las restricciones y resguardar los intereses de seguridad nacional y política exterior."

Jeremy Shein, agente especial a cargo de BIS en Miami, aseguró que "la aplicación rigurosa de esos controles, incluidos los relacionados con Cuba, continuará."

El análisis de documentos comerciales, operaciones financieras y datos de inteligencia permitió identificar las cargas antes de su salida hacia Cuba. CORTESÍA U.S. INMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT

Durante el encuentro con la prensa, los representantes aclararon que su labor no busca interferir con el comercio legítimo ni con la ayuda humanitaria. Subrayaron que el caso se refiere a embarques destinados a la dictadura cubana a través de una sociedad sancionada y que ese vínculo constituye el fundamento de la actuación.

También fueron consultados sobre la interceptación del buque Grace, anunciada por la Guardia Costera. Al responder, señalaron que ENETEC estaba relacionada “de alguna forma” con ambos eventos, aunque reservaron la naturaleza de esa conexión y otros detalles.

La institución marítima informó el viernes 2 de octubre que había abordado la embarcación en el Caribe a principios de septiembre, cuando transportaba carburante hacia Cuba. Según su comunicado, fue escoltada hasta Progreso, México, donde una inspección de la Marina de ese país confirmó grandes cantidades del producto en los tanques de lastre. Además, llevaba contenedores que se sospechaba contenían combustible ilícito.

Meses antes, el 28 de junio, los guardacostas habían interceptado al Jaira Provider en el Caribe con más de 200.000 galones que, según esa institución, iban hacia la Mayor de las Antillas. ABC News, que reportó el caso a partir de declaraciones de sus funcionarios, puntualizó que el material se almacenaba igualmente en compartimentos de lastre. Se trata de una intervención anterior a la del Grace y distinta de las cargas detectadas en Florida y Texas.

La Guardia Costera advirtió que utilizar esos espacios para almacenar combustible "supone un riesgo ambiental, por la posibilidad de derrames y contaminación que afecten a las comunidades costeras y los ecosistemas marinos."

El suministro desde la nación mexicana, aprobado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha reducido. Según el informe de Petróleos Mexicanos (Pemex) presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), entre enero y marzo de 2026 su filial encargada de las ventas a Cuba exportó un promedio de 900 barriles diarios de productos petrolíferos, por 256,2 millones de pesos mexicanos, equivalentes a unos 14,2 millones de dólares. El reporte no consignó exportaciones de crudo a la isla en ese período.

El balance correspondiente al primer semestre mantuvo el mismo importe acumulado en pesos. La comparación indica que Pemex no registró nuevas ventas a Cuba entre abril y junio. Sin embargo, volvió a declarar un promedio de 900 barriles diarios sin explicar esa discrepancia; los datos no permiten confirmar una suspensión total de los despachos físicos ni establecer si se reanudaron después de junio.

Las autoridades estadounidenses interceptaron 90 envíos con aproximadamente 615.000 galones de biodiésel en instalaciones portuarias de Florida y Texas. CORTESÍA U.S. INMIGRATION AND CUSTOMS ENFORCEMENT

Lo cierto es que el endurecimiento del embargo económico y la reducción del abastecimiento externo coinciden con una crisis energética que golpea a la población cubana, principal perjudicada por el déficit y los apagones agravados por el deterioro de la infraestructura. Los investigadores no precisaron qué uso tendría dentro de Cuba el biodiésel interceptado ni si estaba destinado a la generación eléctrica.

Ante ese panorama, cabe preguntar cómo se distribuye el combustible que todavía llega a la isla: si determinados negocios privados continúan operando y los vehículos siguen circulando, ¿puede responsabilizarse a las MIPYMES por los elevados precios a los que lo comercializan y por el desabastecimiento que padecen los hogares, o el problema responde también a las prioridades de Miguel Díaz Canel y sus secuaces?

Los funcionarios presentes en Miami pidieron colaboración del público para conocer operaciones similares, actuales o que puedan estar preparándose, y detectar otros posibles despachos ilegales. HSI mantiene habilitado el número 1-866-347-2423 para reportar actividades sospechosas, según el parte entregado a los periodistas presentes.

Las oficinas de HSI en Miami y Houston, junto con CBP y BIS, continúan las diligencias. Los exportadores y sus posibles intermediarios permanecen sin identificar públicamente, al igual que el destino final del producto dentro de Cuba.