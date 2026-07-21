EEUU insiste en que existen espías rusos en México, según informe

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

MIAMI.- El gobierno de Donald Trump insistió en la existencia de espías rusos en México , que ingresan a este país centroamericano en condición de diplomáticos, pero que en realidad buscan obtener datos sensibles de EEUU en perjuicio de su seguridad y la del hemisferio.

La acusación está contenida en el informe “Cuba: La capital del comunismo del siglo XXI”, publicado por el Departamento de Estado este lunes, en el contexto de fuertes presiones al régimen de La Habana para que haga cambios políticos y económicos con miras a ponerle fin a la crisis que afecta a los cubanos.

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En el informe de 100 páginas la Oficina de la diplomacia estadounidense advierte sobre los peligros del extremismo en el Occidente y señala al régimen cubano, específicamente, de jugar un “papel indispensable” en prácticamente todas las insurgencias, revoluciones y movimientos militantes de extrema izquierda dentro como fuera del hemisferio, durante casi siete décadas.

Espías en México

La advertencia de EEUU sobre espionaje ruso en México no es nueva, según se desprende del informe reseñado por medios mexicanos.

En esta ocasión, el Departamento de Estado, al reafirmar sus acusaciones, retomó declaraciones del Comando Norte de Estados Unidos (USNORTHCOM), general Glen VanHerck, dadas en el Congreso en 2022.

En su comparecencia aseguró que “el Directorio Principal de Inteligencia (GRU) de Rusia mantenía en México su mayor base de operaciones a nivel mundial”, según el reporte.

Además, el informe hizo referencia a las “Autodefensas del Pueblo El Machete” llamadas “los Macheteros” y aseveró que la Ciudad de México es “un importante centro de actividad diplomática y de inteligencia cubana”.

El grupo de “los Macheteros” es una organización armada de resistencia indígena que opera principalmente en Chiapas desde julio de 2021 y que tendría vínculos ideológicos de izquierda.

La presencia espionaje de Rusia a través de funcionarios de alto nivel en México y se sustenta en un reporte de la CIA que identificó 24 rusos supuestamente diplomáticos, ha sido reclamado por EEUU desde 2020 y ha tensado sus relaciones, se informó.

Cuba’s assault on the United States was never, at root, a quarrel over economic policy or sovereignty or even ownership of a particular territory.



It was a revolution against Western civilization itself. https://t.co/U2maUaGXXk — Department of State (@StateDept) July 20, 2026

FUENTE: Con infirmación StateDept; riodoce.mex