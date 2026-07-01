miércoles 1  de  julio 2026
COMERCIO

EEUU propone revisión y renovación anual de acuerdo comercial con México y Canadá

Las revisiones anuales abren la puerta a negociaciones y cambios sujetos a circunstancias actuales para perfeccionar y ajustar movimientos estratégicos y económicos de EEUU

Foto montaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum.

Foto montaje del presidente de Estados Unidos Donald J. Trump y su homóloga mexicana Claudia Sheinbaum.

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El gobierno de Estados Unidos propuso este miércoles una revisión y renovación anual del tratado comercial con México y Canadá en las negociaciones que mantienen de manera virtual sobre el acuerdo T-MEC, adelantó el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, en declaraciones a Bloomberg.

Según dijo Greer, Estados Unidos ha apostado por realizar revisiones anuales del pacto para decidir su renovación.

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El acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá seguirá vigente durante otra década, siempre que ninguno de los países decida retirarse en esa revisión que se hará cada año.

Las revisiones anuales abren la puerta a negociaciones y cambios sujetos a circunstancias actuales para perfeccionar y ajustar movimientos estratégicos y económicos de EEUU.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había asegurado este miércoles que el tratado mantendría su vigencia hasta 2036.

Por su parte, el primer ministro de Canadá, Mark Carney, ya había rebajado este martes las expectativas de una renovación inmediata del tratado comercial entres los tres países.

El T-MEC empezó a aplicarse el 1ro de julio de 2020 y sustituyó formalmente al antiguo TLCAN/NAFTA entre México, Estados Unidos y Canadá.

FUENTE: Con información de EFE.

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