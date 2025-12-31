EEUU ordena a sus embajadas en América Latina y el Caribe reportar hechos de bandas criminales

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.

WASHINGTON. - En el contexto de su política migratoria, EEUU ordenó a sus embajadas ubicadas en América Latina y el Caribe a informar a los países de hechos criminales y abusos de derechos humanos vinculados a las bandas del crimen organizado transnacional y la migración masiva, para garantizar la seguridad hemisférica y la de sus propias fronteras.

El Departamento de Estado a cargo del secretario Marco Rubio hizo público un comunicado en el cual enfatiza las medidas estratégicas del presidente Donald Trump para lograr que países de la región refuercen sus fronteras y enfrenten a las organizaciones criminales de narcotráfico que operan en las rutas migratorias, en defensa de los ciudadanos.

“Estados Unidos insta a los gobiernos a proteger sus fronteras y defender a sus ciudadanos de las violaciones de los derechos humanos provocadas por la migración masiva”, afirmó el texto oficial.

Recuerda que las bandas del crimen trasnacional que “facilitan” la inmensa cantidad de migrantes “causaron estragos en Estados Unidos antes de que el presidente Trump reforzara la seguridad fronteriza”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2006022137773949013&partner=&hide_thread=false Mass migration and the criminal networks that enable it wrought havoc on America before President Trump secured the border.



The State Department has now instructed U.S. embassies in countries in the Western Hemisphere to report on human rights abuses caused by mass migration. — Department of State (@StateDept) December 30, 2025

EEUU a sus embajadas

Washington ha hecho hincapié en que su objetivo es impulsar acciones regionales coordinadas contra las bandas delictivas responsables de graves delitos como el tráfico de personas, de drogas, el abuso sexual y la explotación laboral.

Ante ello, el Departamento de Estado pide a los gobiernos defender a sus ciudadanos por encima de todo.

“Estas redes de narcoterrorismo que facilitan la migración masiva rutinariamente participan en tráfico de niños, trabajo forzado, agresiones sexuales y otros abusos graves que amenazan a ciudadanos de todo el hemisferio y socavan el Estado de derecho”, aseguró en el comunicado.

Y señala además que millones de migrantes y “oleadas de drogas mortales”, en referencia principalmente al fentanilo, ingresaron al país por las fronteras en las que operan organizaciones designadas terroristas y narcocriminales.

La orden a las embajadas exige recopilar y reportar información sobre crímenes resultantes de la migración masiva, evaluar políticas gubernamentales que puedan estar priorizando a los migrantes sobre los ciudadanos y exhortar a las autoridades de cada país a tomar medidas contra lo que Washington define como amenazas para la seguridad hemisférica, se informó.

FUENTE: Con información red X Departamento de Estado