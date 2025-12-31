miércoles 31  de  diciembre 2025
SEGURIDAD

EEUU ordena a sus embajadas en América Latina y el Caribe reportar hechos de bandas criminales

El Departamento de Estado instó a gobiernos de la región a proteger sus fronteras y a defender los derechos humanos de sus ciudadanos ante la migración masiva

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. - En el contexto de su política migratoria, EEUU ordenó a sus embajadas ubicadas en América Latina y el Caribe a informar a los países de hechos criminales y abusos de derechos humanos vinculados a las bandas del crimen organizado transnacional y la migración masiva, para garantizar la seguridad hemisférica y la de sus propias fronteras.

El Departamento de Estado a cargo del secretario Marco Rubio hizo público un comunicado en el cual enfatiza las medidas estratégicas del presidente Donald Trump para lograr que países de la región refuercen sus fronteras y enfrenten a las organizaciones criminales de narcotráfico que operan en las rutas migratorias, en defensa de los ciudadanos.

Lee además
Buque de guerra de Estados Unidos USS Sampson.
OFENSIVA

Trump: EEUU atacó un muelle usado por narcotraficantes en Venezuela
Departamento del Tesoro de EEUU.
SEGURIDAD

EEUU sanciona a 10 personas y empresas de Venezuela e Irán por programas de armas, "son una amenaza"

“Estados Unidos insta a los gobiernos a proteger sus fronteras y defender a sus ciudadanos de las violaciones de los derechos humanos provocadas por la migración masiva”, afirmó el texto oficial.

Recuerda que las bandas del crimen trasnacional que “facilitan” la inmensa cantidad de migrantes “causaron estragos en Estados Unidos antes de que el presidente Trump reforzara la seguridad fronteriza”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2006022137773949013&partner=&hide_thread=false

EEUU a sus embajadas

Washington ha hecho hincapié en que su objetivo es impulsar acciones regionales coordinadas contra las bandas delictivas responsables de graves delitos como el tráfico de personas, de drogas, el abuso sexual y la explotación laboral.

Ante ello, el Departamento de Estado pide a los gobiernos defender a sus ciudadanos por encima de todo.

“Estas redes de narcoterrorismo que facilitan la migración masiva rutinariamente participan en tráfico de niños, trabajo forzado, agresiones sexuales y otros abusos graves que amenazan a ciudadanos de todo el hemisferio y socavan el Estado de derecho”, aseguró en el comunicado.

Y señala además que millones de migrantes y “oleadas de drogas mortales”, en referencia principalmente al fentanilo, ingresaron al país por las fronteras en las que operan organizaciones designadas terroristas y narcocriminales.

La orden a las embajadas exige recopilar y reportar información sobre crímenes resultantes de la migración masiva, evaluar políticas gubernamentales que puedan estar priorizando a los migrantes sobre los ciudadanos y exhortar a las autoridades de cada país a tomar medidas contra lo que Washington define como amenazas para la seguridad hemisférica, se informó.

FUENTE: Con información red X Departamento de Estado

Temas
Te puede interesar

Trump veta dos proyectos de ley, los primeros de su segundo mandato

Cómo obtener financiamiento para comprar casa si eres trabajador independiente en EEUU

Wall Street a punto de cerrar un año de importantes avances

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU, Donald Trump, descertifica a Colombia bajo la presidencia de Gustavo Petro.
Narcotráfico

Petro afirma que EEUU bombardeó fábrica de cocaína en puerto venezolano, un anuncio que hizo Trump

Imagen referencial.
OLA DE FRÍO

Sur de Florida despide el año con temperaturas en los 40 grados y refugios de emergencia activados

El presidente de la Reserva Federal Jerome Powell en conferencia de prensa.
FINANZAS

Mayoría de miembros de la Fed a favor de nuevos recortes de tasas de interés

Fuegos artificiales.  video
CELEBRACIÓN

Australia recibe el 2026 con el mayor espectáculo de fuegos artificiales de su historia

Sedano´s entre los mercados que abrirá sus cortinas de 8 a.m a 8 p.m.
ATENCIÓN

Sur de Florida en Año Nuevo 2026: horarios y cierres del 1ro de enero

Te puede interesar

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habla durante una conferencia de prensa en la sede del Departamento de Estado en Washington.
SEGURIDAD

EEUU ordena a sus embajadas en América Latina y el Caribe reportar hechos de bandas criminales

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
CASA BLANCA

Trump veta dos proyectos de ley, los primeros de su segundo mandato

Sedano´s entre los mercados que abrirá sus cortinas de 8 a.m a 8 p.m.
ATENCIÓN

Sur de Florida en Año Nuevo 2026: horarios y cierres del 1ro de enero

Erik Martin, de 45 años.
ARRESTADO

Accidente en Hialeah deja a un teniente de policía enfrentando cargos por conducir ebrio

Imagen referencial.
OLA DE FRÍO

Sur de Florida despide el año con temperaturas en los 40 grados y refugios de emergencia activados