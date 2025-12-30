martes 30  de  diciembre 2025
EEUU sanciona a 10 personas y empresas de Venezuela e Irán por programas de armas, "son una amenaza"

El Departamento del Tesoro cuestionó “la continua entrega de armamento convencional de Irán a Venezuela” y exigió responsabilidades a los dos países aliados

Departamento del Tesoro de EEUU.

SAUL LOEB/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- El Departamento del Tesoro de EEUU anunció este martes la imposición de sanciones contra 10 personas y empresas de Venezuela e Irán por el uso de armas convencionales y programas militares que constituyen una amenaza para los intereses estadounidenses en el hemisferio occidental, incluyendo territorio nacional”, según comunicado oficial.

Unas de las empresas designadas es la venezolana EANSA, con sede en una instalación militar del estado Aragua, ubicado en el centro del país, que mantiene drones operados por la Fuerza Armada venezolana, incluyendo el iraní Mohajer-2, conocido localmente como Arpia o ANSU-100, capaz “de lanzar bombas aire-tierra guiadas Qaem de diseño iraní”.

Buque tanquero iraní atracado en un puerto de Venezuela.
Petroleros

EEUU sanciona a una red de buques y empresas gestoras vinculadas a la 'flota fantasma' iraní
Embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz.
DEBATE

Sanciones "al máximo" contra Maduro, advertencia de EEUU ante Consejo de Seguridad de la ONU

También están sancionadas tres personas radicadas en Irán vinculadas a Parchin Chemical Industries (PCI), responsable de la adquisición de químicos utilizados en misiles balísticos.

La medida se adopta en medio de las presiones del gobierno estadounidense contra el régimen de Venezuela y aliado de Irán, en el marco de la defensa de la seguridad del país y del hemisferio occidental

Responsabilidades de Venezuela e Irán

“El Tesoro exige responsabilidades a Irán y Venezuela por su agresiva e imprudente proliferación de armas letales en todo el mundo”, declaró el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley, según el comunicado publicado en su página web. Y agrega:

“Seguiremos tomando medidas rápidas para privar a quienes facilitan el acceso al sistema financiero estadounidense del complejo militar-industrial iraní”.

La medida forma parte de las designaciones de no proliferación emitidas por la OFAC del Departamento del Tesoro, entre octubre y noviembre pasado, en apoyo a la reimposición de sanciones y restricciones de la ONU a Irán el 27 de septiembre, al considerar que los programas de UAV y misiles de Irán amenazan al personal estadounidense y sus aliados en Oriente Medio y desestabilizan el transporte marítimo comercial en el Mar Rojo.

El gobierno de EEUU considera que “el continuo suministro de armas convencionales por parte de Irán a Caracas constituye una amenaza a los intereses de EEUU y del hemisferio occidental”,

Por ello, dice el comunicado, utilizará todas las medidas disponibles para impedir este comercio.

Designados por EEUU

En la lista de designados por EEUU están la Empresa Aeronáutica Nacional S.A. (EANSA), con sede en Venezuela, y su presidente José Jesús Urdaneta González, quienes adquirieron vehículos aéreos no tripulados (UAV) de diseño iraní.

Precisa que EANSA “mantiene y supervisa el ensamblaje de los UAV de la serie Mohajer de QAI en Venezuela y ha negociado directamente con QAI, contribuyendo a la venta de UAV Mohajer-6 por valor de millones de dólares a Venezuela”.

El Mohajer-6, un UAV de combate con capacidades de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, es fabricado por QAI. EANSA también participó en el ensamblaje de aeronaves que QAI vendió a Venezuela.

Indica que “Urdaneta González (Urdaneta) en representación de EANSA, ha coordinado con miembros y representantes de las Fuerzas Armadas de Venezuela e Irán la producción de UAV en Venezuela.

“Desde 2006, Irán y Venezuela han coordinado el suministro iraní de vehículos aéreos no tripulados (UAV) de la serie Mohajer de Qods Aviation Industries (QAI) a Venezuela” y que en este país “se han rebautizado como UAV de la serie ANSU”, según el comunicado que menciona designaciones anteriores por el uso en o en beneficio de Irán, de armas o material relacionado, incluyendo repuestos.

Otros con sanciones

Entre las personas sancionadas radicadas en Irán y vinculadas a PCI, responsable de la adquisición de químicos utilizados en misiles balísticos, se encuentran Mostafa Rostami Sani, que actuó como intermediario para facilitar la compra y transferencia de estas sustancias químicas a PCI.

Varias de las empresas involucradas, como Pardisan Rezvan Shargh International, también fueron incluidas en la lista de sancionados.

La medida también recayó contra Rayan Fan Kav Andish Co (Rayan Fan Group), un conglomerado iraní que agrupa diversas empresas del sector de alta tecnología y es propietario de Rayan Roshd Afzar Company, encargada de producir componentes para los vehículos aéreos no tripulados del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y software para programas aeroespaciales.

Otras sancionadas son Fanavari Electro Moj Mobin Company (Fanavari) y Kavoshgaran Asman Moj Ghadir Company (KAMG), así como a sus principales directivos.

Todos ellos están implicadas en el desarrollo de sistemas tecnológicos y militares que fortalecen la capacidad de defensa y ofensiva de Irán.

FUENTE: Con información de ofac.treasury.gov

