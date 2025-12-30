martes 30  de  diciembre 2025
OFENSIVA

Trump: EEUU atacó un muelle usado por narcotraficantes en Venezuela

Este sería el primer ataque terrestre de Estados Unidos como parte de la gran ofensiva militar contra el narcotráfico en América Latina

Buque de guerra de Estados Unidos USS Sampson.

Buque de guerra de Estados Unidos USS Sampson.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó el lunes que su país destruyó un área de atraque de embarcaciones de Venezuela usadas para el narcotráfico, lo que constituye el primer ataque terrestre de la ofensiva militar contra el narcotráfico en América Latina.

Washington ha intensificado en los últimos meses la presión contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de dirigir el Cártel de los Soles, y ofrece 50 millones de dólares de recompensa por cualquier información que facilite su detención.

Lee además
Aviones de combate de Estados Unidos en el Caribe para combatir las redes del narcotráfico.
NARCOTRÁFICO

EEUU fortalece presencia militar en Puerto Rico con miras a mayor presión en el Caribe
El presidente Donald J. Trump en una reunión en la Casa Blanca.
¿Acuerdo en riesgo?

Trump advierte a Hamás: "Tienen que desarmarse; si no lo hacen tal y como acordaron, lo pagarán caro"

El lunes, al recibir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su complejo Mar-a-Lago, Trump confirmó la destrucción de una supuesta zona de embarque de drogas de Venezuela.

"Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas", indicó Trump a periodistas.

"Así que atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos el área, es el área de implementación (...) Y eso ya no existe", agregó.

Ataque terrestre posiblemente ejecutado por la CIA

El presidente estadounidense no precisó si fue una operación militar o de la CIA, ni dónde ocurrió el ataque. Se limitó a señalar que fue "a lo largo de la costa".

Sin embargo, fuentes con conocimiento del operativo dijeron a CNN y el New York Times que la CIA había efectuado un ataque con drones contra una instalación portuaria.

Se cree que el ataque fue contra la pandilla venezolana Tren de Aragua, aunque no había nadie presente en el momento de la operación y no hubo víctimas, según medios estadounidenses.

Ante la pregunta de si había vuelto a hablar con Maduro tras una llamada telefónica en noviembre, Trump dijo que habían conversado "bastante recientemente", pero afirmó que "no sale gran cosa de eso".

El presidente estadounidense hizo estas declaraciones cuando se le pidió que ampliara unos comentarios que hizo en una entrevista de radio emitida el viernes en los que parecía reconocer por primera vez un ataque terrestre contra cárteles de la droga de Venezuela.

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo desde septiembre numerosos ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado más de un centenar de muertos.

Nueva eliminación en el Pacífico

El lunes por la noche, el Comando Sur de Estados Unidos anunció en X un nuevo ataque en el Pacífico en el que murieron dos personas, lo que eleva a 107 los muertos por tráfico de drogas durante la ofensiva estadounidense en la región.

La publicación incluye un video en blanco y negro del llamado "ataque cinético letal" contra una embarcación, en el que parecen verse dos destellos explosivos y restos en llamas.

El gobierno de Trump no ha presentado pruebas de que las embarcaciones atacadas estuvieran involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un debate sobre la legalidad de estas operaciones.

A la destrucción las narcolanchas se sumó el bloqueo ordenado por Trump a todos los petroleros sancionados por Washington que entren y salgan de Venezuela. Al menos dos buques fueron confiscados.

Estados Unidos tiene pruebas suficientes y acusa a Caracas de utilizar la venta de petróleo para financiar "el narcoterrorismo, la trata de seres humanos, los asesinatos y los secuestros en la región".

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Trump dice que habló "muy recientemente" con Maduro, "pero no salió mucho de la conversación"

Cancelan eventos de Año Nuevo en Centro Trump-Kennedy tras cambio de nombre

Netanyahu se reúne con Trump en Florida

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CASA BLANCA

Trump dice que habló "muy recientemente" con Maduro, "pero no salió mucho de la conversación"

Fuerzas militares estadounidenses mantienen la lucha contra las organizaciones terroristas en el Caribe.
CASA BLANCA

Trump afirma que EEUU destruyó una "instalación" vinculada a la red de narcotráfico de Venezuela

Las Fuerzas del Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos ensayan incursiones marítimas desde un helicóptero HH-60 de la Guardia Costera estadounidense sobre el Caribe, el 28 de diciembre de 2025.
PRESIÓN EN EL CARIBE

Insinuación de Trump sobre ataque terrestre en Venezuela: una estrategia en un "proceso de asfixia sostenida"

James Reyes.
POSTULACIÓN

Higgins nomina a James Reyes como administrador de Miami para cerrar la era Noriega

El expresidente Jair Bolsonaro.
BRASIL

Los médicos estiman que el expresidente Bolsonaro podría volver a prisión el 1º de enero

Te puede interesar

Buque de guerra de Estados Unidos USS Sampson.
OFENSIVA

Trump: EEUU atacó un muelle usado por narcotraficantes en Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen del lugar donde se registró el incidente, en la calle 14 y avenida 2 al norte de la localidad.
SUCESO

Tiroteo deja saldo de un muerto y un herido en Florida City

Logo del gigante japonés de inversiones Softbank.
ADQUISICIóN

Gigante japonés SoftBank compra empresa tecnológica de Florida

El alcalde de Sweetwater, José Pepe Díaz.
CON MIRAS A 2026

Contra huracanes y apagones, Sweetwater inicia ruta hacia una red eléctrica subterránea

Lugar del accidente donde tres jóvenes perdieron la vida tras un aparatoso choque.
LAMENTABLE

Tragedia en Pompano Beach: tres adolescentes mueren en accidente de tránsito