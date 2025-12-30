Trump: EEUU atacó un muelle usado por narcotraficantes en Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump , afirmó el lunes que su país destruyó un área de atraque de embarcaciones de Venezuela usadas para el narcotráfico, lo que constituye el primer ataque terrestre de la ofensiva militar contra el narcotráfico en América Latina.

Washington ha intensificado en los últimos meses la presión contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa de dirigir el Cártel de los Soles, y ofrece 50 millones de dólares de recompensa por cualquier información que facilite su detención.

El lunes, al recibir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su complejo Mar-a-Lago, Trump confirmó la destrucción de una supuesta zona de embarque de drogas de Venezuela.

"Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan las embarcaciones con drogas", indicó Trump a periodistas.

"Así que atacamos todas las embarcaciones y ahora atacamos el área, es el área de implementación (...) Y eso ya no existe", agregó.

Ataque terrestre posiblemente ejecutado por la CIA

El presidente estadounidense no precisó si fue una operación militar o de la CIA, ni dónde ocurrió el ataque. Se limitó a señalar que fue "a lo largo de la costa".

Sin embargo, fuentes con conocimiento del operativo dijeron a CNN y el New York Times que la CIA había efectuado un ataque con drones contra una instalación portuaria.

Se cree que el ataque fue contra la pandilla venezolana Tren de Aragua, aunque no había nadie presente en el momento de la operación y no hubo víctimas, según medios estadounidenses.

Ante la pregunta de si había vuelto a hablar con Maduro tras una llamada telefónica en noviembre, Trump dijo que habían conversado "bastante recientemente", pero afirmó que "no sale gran cosa de eso".

El presidente estadounidense hizo estas declaraciones cuando se le pidió que ampliara unos comentarios que hizo en una entrevista de radio emitida el viernes en los que parecía reconocer por primera vez un ataque terrestre contra cárteles de la droga de Venezuela.

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo desde septiembre numerosos ataques contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes en el Caribe y el Pacífico oriental, que han dejado más de un centenar de muertos.

Nueva eliminación en el Pacífico

El lunes por la noche, el Comando Sur de Estados Unidos anunció en X un nuevo ataque en el Pacífico en el que murieron dos personas, lo que eleva a 107 los muertos por tráfico de drogas durante la ofensiva estadounidense en la región.

La publicación incluye un video en blanco y negro del llamado "ataque cinético letal" contra una embarcación, en el que parecen verse dos destellos explosivos y restos en llamas.

El gobierno de Trump no ha presentado pruebas de que las embarcaciones atacadas estuvieran involucradas en el tráfico de drogas, lo que ha suscitado un debate sobre la legalidad de estas operaciones.

A la destrucción las narcolanchas se sumó el bloqueo ordenado por Trump a todos los petroleros sancionados por Washington que entren y salgan de Venezuela. Al menos dos buques fueron confiscados.

Estados Unidos tiene pruebas suficientes y acusa a Caracas de utilizar la venta de petróleo para financiar "el narcoterrorismo, la trata de seres humanos, los asesinatos y los secuestros en la región".

FUENTE: Con información de AFP