EEUU pide detención de Alejandro Toledo por riesgo de fuga

El Departamento de Estado aprobó la extradición de Toledo en febrero de 2021, pero el exmandatario inició una batalla legal para evitar ser devuelto a su país. Actualmente cumple libertad condicional después de haber pagado una fianza. La petición de la Fiscalía estadounidense se produce después de que Toledo alegara su profunda preocupación por volver a Perú y permanecer detenido mientras se ventila su juicio.

Toledo enfrenta acusaciones de aceptar unos 35 millones de dólares en sobornos vinculados con la construcción de una autopista entre Brasil y Perú. La Fiscalía peruana lo acusa de confabulación y lavado de dinero.

Durante el proceso judicial, Toledo alegó que el tratado de extradición entre Estados Unidos y Perú no puede ser aplicado a su caso porque su país no lo ha acusado formalmente ni ha entregado los documentos con las acusaciones específicas, tal como lo requiere el tratado. También manifestó que no existen razones para creer que haya cometido los presuntos delitos que se le imputan.

Toledo fue detenido en Estados Unidos en 2019 a raíz de la solicitud de extradición de los fiscales peruanos. Ahora falta que una corte determine si da lugar o no a su solicitud de permanecer en Estados Unidos.

Perú enfrenta una complicada situación política y social, con decenas de personas muertas en protestas callejeras en reclamo de elecciones anticipadas y la renuncia de la mandataria Dina Boluarte.

FUENTE: Con información de AP