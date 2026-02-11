jueves 12  de  febrero 2026
ACUERDOS

EEUU reabre el diálogo energético con el chavismo en Caracas

El secretario de Energía, Chris Wright, se reunió con Delcy Rodríguez en una visita de alto nivel que reconfigura la relación bilateral tras años de sanciones

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright (izq.), estrecha la mano de la cabecilla del régimen chavista, Delcy Rodríguez, antes de una reunión en el Palacio Presidencial de Miraflores en Caracas el 11 de febrero de 2026.

AFP

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS - El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, sostuvo este miércoles una reunión en Caracas con Delcy Rodríguez, figura central del chavismo y actual ministra de Hidrocarburos, en un encuentro que marca el contacto de más alto nivel entre ambas partes en años, en medio de un proceso de reconfiguración política y energética aún no reconocido plenamente por la comunidad internacional.

La reunión tuvo lugar en el Palacio de Miraflores y contó con la presencia de Héctor Obregón, presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), y del diplomático Félix Plasencia, representante del chavismo ante Washington, según informó el ministro de Comunicaciones, Miguel Pérez Pirela, a través de Telegram. Imágenes del encuentro muestran a Wright y Rodríguez estrechándose las manos en la sede del poder en Caracas.

"Venezuela próspera"

La Embajada de Estados Unidos para Venezuela confirmó la llegada de Wright al país y difundió una fotografía del funcionario en el aeropuerto internacional de Maiquetía junto a la jefa de misión diplomática, Laura Dogu. En un mensaje publicado en la red social X, la delegación señaló que la visita “es clave para avanzar en la visión del presidente Donald Trump de una Venezuela próspera”, destacando el rol que podría desempeñar el sector privado estadounidense en la eventual recuperación del sector petrolero y del sistema eléctrico venezolano.

Por su parte, PDVSA indicó que el encuentro busca “establecer una agenda constructiva y beneficiosa para ambas naciones”, en el marco de lo que definió como “soberanía energética y relaciones bilaterales históricas”. Wright tiene previsto además visitar campos petroleros como parte de su agenda oficial, de acuerdo con el Departamento de Energía estadounidense.

El acercamiento se produce en un contexto de fuerte presión política sobre el chavismo y mientras Washington evalúa un rediseño de su política de sanciones. Desde 2019, el sector petrolero venezolano permanece bajo embargo estadounidense, aunque en los últimos meses el Departamento del Tesoro ha emitido licencias específicas que permiten ciertas operaciones limitadas.

Apertura petrolera y señales a Washington

En paralelo, el Parlamento chavista aprobó en enero una reforma a la Ley de Hidrocarburos que flexibiliza el marco legal para la inversión extranjera, un giro significativo respecto al modelo estatista impulsado durante más de dos décadas por el régimen. La medida busca atraer capitales y aumentar el flujo de divisas en una economía severamente golpeada.

“Pienso que la rápida aprobación de esa legislación puede interpretarse como una señal de mejora en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela”, declaró Wright al medio estadounidense Politico. “Ellos desean que lleguen inversiones tanto como nosotros”, añadió.

Washington anunció recientemente nuevos pasos para suavizar las restricciones sobre la industria petrolera venezolana, incluyendo licencias para suministro de equipamiento, flete de buques y determinadas operaciones portuarias y aeroportuarias.

Venezuela aspira a incrementar su producción de crudo en un 18% para 2026. En 2025, el país reportó una producción cercana a 1,2 millones de barriles diarios, una recuperación frente al mínimo histórico de unos 360.000 barriles en 2020, aunque aún lejos de los más de 3 millones de barriles diarios que producía a comienzos de siglo.

Con las mayores reservas probadas de petróleo del mundo, estimadas en unos 303.000 millones de barriles, el país vuelve a ocupar un lugar estratégico en el tablero energético hemisférico, en medio de una transición política cuya legitimidad y alcance siguen siendo objeto de disputa.

FUENTE: Con información de AFP

