martes 10  de  febrero 2026
MEDIDAS

EEUU flexibiliza restricciones petroleras a Venezuela bajo estricta supervisión financiera

La administración de Donald Trump autorizó nuevas licencias para operaciones limitadas en el sector energético venezolano

Departamento del Tesoro de EEUU.

SAUL LOEB/ AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI - Estados Unidos anunció este martes nuevos pasos para suavizar parcialmente las restricciones sobre la industria petrolera venezolana, al autorizar licencias que permiten el suministro de equipamiento, el flete de buques y determinadas operaciones portuarias y aeroportuarias, en el marco de un proceso de transición política supervisado por Washington.

El Departamento del Tesoro informó que las nuevas licencias habilitan transacciones específicas con el aparato estatal venezolano y con la estatal PDVSA, exclusivamente para actividades que contribuyan a la exploración, desarrollo o producción de petróleo y gas. Otras autorizaciones permiten operaciones logísticas vinculadas a puertos y aeropuertos, así como actividades reguladas por el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos, encargado del transporte marítimo.

Estas medidas se producen tras el bloqueo impuesto a finales del año pasado al crudo venezolano, exportado mayoritariamente mediante buques cisterna bajo un régimen de sanciones vigente desde 2019, debido a la corrupción, el colapso institucional y el uso de la renta petrolera para sostener la dictadura chavista.

En enero, el presidente Donald Trump ordenó la captura y exfiltración del dictador depuesto Nicolás Maduro y de su esposa para ser juzgados en Nueva York por cargos vinculados al narcotráfico, en una operación que marcó un punto de quiebre en la crisis venezolana.

"Sin restricciones"

Con la llegada al poder de la cabecilla del régimen Delcy Rodríguez, se abrió un canal de diálogo con Washington para permitir la salida del crudo venezolano sin restricciones, prioritariamente hacia Estados Unidos. Como condición central, el gobierno estadounidense asumió el control de los ingresos generados por las exportaciones, evitando que los recursos sean utilizados por redes corruptas o estructuras criminales heredadas del chavismo.

De manera gradual, Washington ha levantado trabas que afectaban severamente la operatividad de PDVSA, condicionando cualquier alivio a avances verificables en materia institucional y de cooperación energética.

Según medios estadounidenses, el secretario de Energía, Chris Wright, tiene previsto viajar a Venezuela para sostener conversaciones a corto plazo sobre el suministro petrolero. Con cerca de una quinta parte de las reservas probadas de crudo del mundo, Venezuela vuelve a figurar en el tablero energético regional, esta vez bajo una estricta supervisión de Estados Unidos, que busca garantizar estabilidad, transparencia y seguridad hemisférica.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
