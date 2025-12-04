EEUU reafirma apoyo a Guyana frente a eventuales agresiones del chavismo

Kaieteur, la cascada de una sola caída más grande del mundo, ubicada en Guyana, es parte del Esequibo, un área en disputa rica en petróleo de 160.000 kilómetros cuadrados administrada por Guyana, pero que en Venezuela fue objeto de un referéndum promovido por el régimen de Maduro para reclamarlo como suyo.

GEORGETOWN - Estados Unidos reiteró que "defenderá" a Guyana ante cualquier incidente provocado por la dictadura de Nicolás Maduro, según confirmó la embajadora estadounidense Nicole Theriot, quien subrayó el peso estratégico del país sudamericano y la estrecha alianza que mantiene con Washington en medio de la disputa por el Esequibo .

La declaración se produjo mientras una poderosa flotilla militar estadounidense, que incluye al portaviones más grande del mundo, opera en el Caribe bajo una misión antidrogas que Caracas intenta presentar como una “agresión en preparación”.

Theriot afirmó que, "en caso de un incidente desafortunado, nos comprometemos a estar al lado de Guyana en defensa de su país (...) para proteger su soberanía".

"Ustedes son muy, muy importantes para nosotros estratégicamente y son muy importantes como socios", añadió.

"Operador petrolero"

La empresa estadounidense Exxon-Mobil es el principal operador petrolero del país, que posee las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo.

El consorcio liderado por ExxonMobil, que incluye a Chevron y la China National Overseas Oil Corporation (CNOOC), espera ayudar a Guyana a producir más de un millón de barriles de petróleo crudo por día para finales de la década.

TotalEnergies, Petronas y Qatar Energy también están activos en Guyana.

"Estamos evaluando todas las posibilidades. En lo que respecta a la seguridad y protección de Guyana, no puedo entrar en detalles, pero hay una evaluación continua", indicó la diplomática.

"Ataque improbable"

Evan Ellis, especialista en América Latina del US Army War College, considera un ataque venezolano "altamente improbable" debido a la "respuesta abrumadora" que Estados Unidos daría.

"Es difícil imaginar una capacidad naval o aérea venezolana que no sería eliminada rápidamente". Ellis estima que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, "firmaría la sentencia de muerte de su régimen" si lanzara un ataque.

FUENTE: Con información de AFP