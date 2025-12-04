jueves 4  de  diciembre 2025
ACUERDOS

EEUU reafirma apoyo a Guyana frente a eventuales agresiones del chavismo

La diplomacia estadounidense advierte que acompañará a Guyana si Venezuela intenta escalar el conflicto territorial por el Esequibo

Kaieteur, la cascada de una sola caída más grande del mundo, ubicada en Guyana, es parte del Esequibo, un área en disputa rica en petróleo de 160.000 kilómetros cuadrados administrada por Guyana, pero que en Venezuela fue objeto de un referéndum promovido por el régimen de Maduro para reclamarlo como suyo.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GEORGETOWN - Estados Unidos reiteró que "defenderá" a Guyana ante cualquier incidente provocado por la dictadura de Nicolás Maduro, según confirmó la embajadora estadounidense Nicole Theriot, quien subrayó el peso estratégico del país sudamericano y la estrecha alianza que mantiene con Washington en medio de la disputa por el Esequibo.

La declaración se produjo mientras una poderosa flotilla militar estadounidense, que incluye al portaviones más grande del mundo, opera en el Caribe bajo una misión antidrogas que Caracas intenta presentar como una “agresión en preparación”.

Theriot afirmó que, "en caso de un incidente desafortunado, nos comprometemos a estar al lado de Guyana en defensa de su país (...) para proteger su soberanía".

"Ustedes son muy, muy importantes para nosotros estratégicamente y son muy importantes como socios", añadió.

"Operador petrolero"

La empresa estadounidense Exxon-Mobil es el principal operador petrolero del país, que posee las mayores reservas de petróleo per cápita del mundo.

El consorcio liderado por ExxonMobil, que incluye a Chevron y la China National Overseas Oil Corporation (CNOOC), espera ayudar a Guyana a producir más de un millón de barriles de petróleo crudo por día para finales de la década.

TotalEnergies, Petronas y Qatar Energy también están activos en Guyana.

"Estamos evaluando todas las posibilidades. En lo que respecta a la seguridad y protección de Guyana, no puedo entrar en detalles, pero hay una evaluación continua", indicó la diplomática.

"Ataque improbable"

Evan Ellis, especialista en América Latina del US Army War College, considera un ataque venezolano "altamente improbable" debido a la "respuesta abrumadora" que Estados Unidos daría.

"Es difícil imaginar una capacidad naval o aérea venezolana que no sería eliminada rápidamente". Ellis estima que el dictador venezolano, Nicolás Maduro, "firmaría la sentencia de muerte de su régimen" si lanzara un ataque.

FUENTE: Con información de AFP

EEUU ejecuta nuevo ataque contra narcolancha en el Pacífico, cuatro ocupantes muertos

Advertencia de EEUU y temor de las aerolíneas extranjeras: ¿es seguro volar en Venezuela?

EEUU renueva alerta de "no viajar" a Venezuela por riesgo de terrorismo, secuestro y detenciones arbitrarias

El permiso de trabajo la autoriza a laborar pero no garantiza su continuidad en el país.  
NUEVAS MEDIDAS

USCIS anuncia la reducción de la validez de los permisos de trabajo para inmigrantes de 5 años a 18 meses

Foto de referencia del interior de un llamado taxi volador.
INNOVACIÓN

Miami podría reducir viajes de dos horas a minutos con la llegada de los taxis aeroeléctricos de Archer

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
HONDURAS

Salvador Nasralla amplía ventaja sobre Nasry Asfura en un escrutinio marcado por "fallas técnicas"

Un ejemplar del lagarto invasor Varano del Nilo.
SALUD

Varano del Nilo: el reptil invasor que se expande por el sur de Florida

Nicolás Maduro, gobernante autoritario de Venezuela.
VENEZUELA

Carta de "El Pollo" Carvajal convierte al régimen de Maduro en un objetivo "obligado" de EEUU

