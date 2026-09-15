martes 15  de  septiembre 2026
ACUERDOS

Senado de México aprueba ingreso de tropas de EEUU para ejercicio militar

El ejercicio se desarrollará cerca de la frontera común, mientras Washington reclama mayores resultados en la lucha contra las organizaciones del narcotráfico

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU y un vehículo blindado Stryker de ocho ruedas patrullan el área fronteriza en Sunland Park, estado de Nuevo México, EEUU.&nbsp;

Agentes de la Patrulla Fronteriza de EEUU y un vehículo blindado Stryker de ocho ruedas patrullan el área fronteriza en Sunland Park, estado de Nuevo México, EEUU. 

AFP

MÉXICO — El Senado de México autorizó el ingreso de 139 militares estadounidenses armados para participar en un ejercicio de adiestramiento conjunto con fuerzas mexicanas, en medio de las tensiones entre ambos países por las exigencias de la Administración Trump en materia de seguridad fronteriza y narcotráfico.

Los militares estadounidenses participarán en maniobras de entrenamiento con tropas mexicanas en el estado de Chihuahua, cerca de la frontera con Estados Unidos.

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La Constitución mexicana establece que cualquier ingreso de tropas extranjeras debe contar con la autorización del Senado. La Cámara Alta aprobó la solicitud el lunes por la noche.

Los ejercicios militares conjuntos entre ambos países no son nuevos. En agosto, militares mexicanos viajaron a Virginia para participar en actividades de entrenamiento con fuerzas estadounidenses.

Trump aumenta presión sobre México

Desde su regreso a la Casa Blanca en 2025, el presidente Donald Trump incrementó la presión sobre México para que refuerce el combate contra el tráfico de drogas y la migración irregular en la frontera.

Trump también advirtió con elevar los aranceles a productos mexicanos y planteó la posibilidad de realizar acciones directas contra el narcotráfico dentro de México. La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó esa alternativa.

La relación bilateral enfrenta roces

La cooperación en seguridad tuvo un episodio de tensión en abril, cuando se conoció que dos agentes de la CIA participaron sin autorización en un operativo antinarcóticos encabezado por autoridades del estado.

El caso salió a la luz después de que los agentes estadounidenses murieran en un accidente automovilístico ocurrido tras el operativo.

FUENTE: Con información de AFP

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