EEUU sanciona al ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba y a la cúpula de la industria militar

José Ramón Machado Ventura, el primer ministro Manuel Marrero Cruz, el ministro de las Fuerzas Armadas, general Álvaro López Miera, y el ministro de Relaciones Exteriores del régimen de Cuba, Bruno Rodríguez.

El ministro de Defensa de Cuba Álvaro López Miera, en una foto de 2015.

MIAMI.- El Gobierno de Estados Unidos anunció este jueves una nueva ronda de sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, general Álvaro López Miera , así como contra otros altos mandos militares y cinco empresas vinculadas al sector industrial de defensa de la isla.

Según el Departamento de Estado, los funcionarios y entidades sancionados participaron en "la adquisición y el mantenimiento de armas y equipo militar en el extranjero destinados a las fuerzas militares y de seguridad" del régimen cubano.

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Washington mantiene que Cuba es un Estado patrocinador del terrorismo y una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, por lo que desde comienzos de año ha intensificado la presión económica y diplomática sobre La Habana.

Sanciones contra la cúpula militar

Las medidas alcanzan, además de López Miera, al viceministro de las FAR y jefe del Estado Mayor General, Roberto Legrá, a quien EEUU acusa de participar en la adquisición de armamento de origen ruso. También fueron incluidos otros altos funcionarios del Ministerio de las Fuerzas Armadas.

Entre los sancionados figura igualmente la coronel Mónica Milián Gómez, agregada militar de Cuba en Moscú. Medios de comunicación del exilio la han vinculado con el presunto reclutamiento de ciudadanos cubanos para participar en la guerra de Rusia contra Ucrania.

Asimismo, el Departamento de Estado incluyó en la lista al agregado militar cubano en Pekín, Waldo Pérez Cortés.

Empresas vinculadas al sector de defensa

Las sanciones también alcanzan a las empresas Tecnoimport, Duna, la Unión de Industria Militar (UIM) y la empresa Yuri Gagarin, dedicadas a la adquisición, reparación y mantenimiento de equipamiento militar.

De acuerdo con la legislación estadounidense, las personas y entidades sancionadas no podrán mantener bienes, activos ni acceder a servicios financieros o económicos bajo jurisdicción de Estados Unidos.

Mayor presión sobre La Habana

El anuncio coincide con la publicación de un extenso informe del Departamento de Estado sobre las actividades militares y diplomáticas de Cuba desde el triunfo de la Revolución castrista, con especial énfasis en América Latina y el Caribe.

El documento sostiene que el régimen mantiene estrechas relaciones con Rusia y China, países que identifica como proveedores de equipamiento militar, tecnologías de vigilancia y otras capacidades de seguridad para la isla.

La Administración de Donald Trump, incrementó en los últimos meses las sanciones contra el régimen cubano. Además de endurecer las restricciones económicas, este año activó un bloqueo casi total al suministro de hidrocarburos hacia la isla.

Washington también presentó cargos contra el líder histórico de la Revolución cubana, Raúl Castro, a quien señala de haber ordenado, hace tres décadas, el derribo de dos aeronaves civiles procedentes de Florida cuando ejercía como ministro de Defensa.

FUENTE: Con información de AFP