Silencio oficial agrava incertidumbre sobre desaparecidos de los terremotos en Venezuela

La torre C de los edificios de Obras del Poder Popular (OPP), dañada por los terremotos del 24 de junio, fue demolida en Catia La Mar, Venezuela, el 30 de julio de 2026

Caraballeda es una de las zonas de La Guaira devastadas casi en su totalidad por los intensos sismos

CARACAS.- A casi un mes y medio del doble terremoto que devastó parte de Venezuela, el número de desaparecidos sigue envuelto en la incertidumbre. Mientras el régimen mantiene silencio sobre la cifra oficial, estimaciones de organismos internacionales, autoridades locales y plataformas ciudadanas oscilan entre poco más de un millar y más de 40,000 personas cuyo paradero continúa sin esclarecer.

La tragedia dejó, según el último balance oficial, 6.125 fallecidos , pero las autoridades no han actualizado desde el 24 de junio el número de personas desaparecidas, pese a que las labores de búsqueda continúan entre las ruinas de decenas de edificios colapsados.

SISMO Aumenta a más de 6.000 la cifra de fallecidos por el doble terremoto en Venezuela

A más de 40 días de los sismos, los rescatistas consideran desaparecidas a aquellas personas cuyos cuerpos aún permanecen bajo los escombros y cuya recuperación sigue siendo incierta.

Búsqueda entre las ruinas

En Caraballeda, una de las zonas más afectadas del estado La Guaira, familiares, voluntarios y equipos de rescate continúan abriendo túneles entre montañas de concreto con la esperanza de recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

"Vamos a seguir... Hasta que no lo consiga, no me voy a quedar quieto", afirma entre lágrimas Víctor Morales, quien busca a su nieto de 11 años después de haber recuperado el cuerpo de su nieta de 13.

Desde el primer día permanece junto al edificio derrumbado, donde descansa bajo una lona para soportar el intenso calor del Caribe.

"Nosotros no nos vamos a rendir. Seguimos abriendo huecos hasta la planta baja, buscando y sacando escombros", dice el carpintero de 50 años.

Cifras contradictorias

La falta de información oficial ha alimentado versiones divergentes sobre la magnitud real de la tragedia.

Un día después del desastre, el coordinador de ayuda humanitaria de la ONU, Tom Fletcher, habló de 50,000 desaparecidos, una cifra que posteriormente fue considerada un "error" por una fuente diplomática.

Según esa fuente, el número real sería superior a 10.000 personas, aunque admitió que resulta imposible determinarlo con precisión.

La incertidumbre se agrava porque Venezuela no realiza un censo nacional desde 2011. En medio de la prolongada crisis política y económica que atraviesa el país desde 2013, el régimen tampoco ha actualizado de forma sistemática las estadísticas demográficas ni otros indicadores oficiales.

Un rompecabezas sin respuesta

Las propias declaraciones de altos funcionarios reflejan inconsistencias.

El presidente de la Asamblea Nacional chavista, Jorge Rodríguez, aseguró el pasado 30 de junio que unas 30,000 personas se encontraban en las zonas más afectadas por los terremotos. Según su balance de entonces, 19,000 sobrevivieron y 2,000 fallecieron, un cálculo que dejaba sin explicación el destino de unas 9,000 personas.

Días después, el gobernador de La Guaira, José Alejandro Terán, informó de casi 6,000 fallecidos y aseguró que, de acuerdo con un registro de habitantes, existían 1,338 desaparecidos, una cifra muy inferior a otras estimaciones.

La ausencia de un registro oficial ha llevado a familiares y organizaciones civiles a crear plataformas digitales para intentar localizar a las víctimas.

Sin embargo, estos portales también presentan diferencias significativas.

La página Venezuela Te Busca señala que 44,274 personas fueron reportadas como desaparecidas por sus familiares y que 17,790 continúan sin ser localizadas.

Por su parte, Desaparecidos Terremoto Venezuela registra 44,418 denuncias de desaparición y 29.518 personas que permanecen sin contacto.

El portal Venezuela Reporta, en tanto, contabiliza 41,311 desaparecidos.

La fuente diplomática consultada reconoció la buena voluntad de estas iniciativas ciudadanas, aunque advirtió que sus cifras no pueden considerarse oficiales.

La espera por una despedida

Para los familiares, la incertidumbre no termina mientras los cuerpos permanezcan bajo los escombros.

El rescatista argentino Esteban Chala, con experiencia en grandes catástrofes, explica que en desastres de esta magnitud es posible que muchas víctimas nunca sean recuperadas.

"Puede suceder que alguien no se recupere, no se lo encuentre o quede desaparecido", advierte.

Ese escenario es precisamente el que intentan evitar cientos de familias que permanecen en las zonas devastadas.

Fernando Bencomo aguardó durante 40 días hasta que equipos forenses recuperaron el cuerpo de su hijo, Fernando Antonio Bencomo, un estudiante de 21 años, junto al de su perro.

"Tenía toda la vida por delante. Desde el primer día estoy aquí buscando. No quería parar antes de que pudiera descansar en paz", lamenta.

Pese a haber encontrado a su hijo, Bencomo continúa colaborando con las labores de rescate.

"Hemos sacado entre 40 y 49 cuerpos. Voy a seguir ayudando porque todavía quedan otros por recuperar", afirma.

Su hijo dejó de figurar entre los desaparecidos. Pasó a integrar la lista oficial de fallecidos, mientras miles de familias continúan esperando respuestas que el régimen venezolano aún no ofrece.

FUENTE: Con información de AFP