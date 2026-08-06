viernes 7  de  agosto 2026
CUBA

EEUU sanciona al ministro de las Fuerzas Armadas y a la cúpula de la industria militar

Los sancionados están implicados en "la adquisición y el mantenimiento de armas y equipo militar en el extranjero destinados a las fuerzas militares y de seguridad", explicó el comunicado del Departamento de Estado

El ministro de las fuerzas armadas de Cuba, general Álvaro López Miera, a la izquierda en la foto.&nbsp;

El ministro de las fuerzas armadas de Cuba, general Álvaro López Miera, a la izquierda en la foto. 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas cubano, general Álvaro López Miera, así como responsables y cinco empresas del sector industrial militar de la isla.

Los sancionados están implicados en "la adquisición y el mantenimiento de armas y equipo militar en el extranjero destinados a las fuerzas militares y de seguridad", explicó el comunicado del Departamento de Estado.

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Estados Unidos considera que Cuba es un Estado que "patrocina el terrorismo" y una "amenaza a la seguridad nacional", y ha ido aumentando la presión económica y diplomática sobre la isla desde principios de año.

Esta nueva oleada de sanciones llega tras la publicación de un extenso informe del Departamento de Estado sobre las actividades militares y diplomáticas de La Habana en todo el mundo desde el triunfo de la Revolución castrista, en especial en América Latina y el Caribe.

Ese informe "relata las continuas asociaciones del régimen cubano con Rusia, China, Irán y Norcorea. Rusia y China son proveedores de hardware (equipamiento) militar, tecnologías de vigilancia y otras capacidades para mantener al régimen y en contra de EEUU", indica el comunicado.

Las sanciones alcanzan al ministro López Miera y a su viceministro Roberto Legrá, al que se acusa de estar involucrado en la compra de armamento ruso. También abarcan a altos funcionarios del ministerio.

Empresas y la cúpula militar

Asimismo, fue sancionada la coronel Mónica Milián Gómez, agregada militar en la embajada en Moscú, que medios de comunicación en el exilio acusan de estar involucrada en el supuesto reclutamiento de cubanos para participar en la guerra contra Ucrania.

Waldo Pérez Cortés, agregado militar en la embajada cubana en Pekín, también fue sancionado.

La lista incluye a entidades como Tecnoimport, Duna, Unión de Industria Militar (UIM) y la empresa Yuri Gagarin, todas ellas especializadas en la compra y reparación de equipamiento militar.

De acuerdo con la legislación estadounidense, los sancionados no pueden tener bienes ni acceder a servicios financieros ni económicos de ningún tipo en Estados Unidos.

Washington, que tiene a Cuba sometida a un embargo desde 1962, activó este año un bloqueo casi total al suministro de hidrocarburos a la isla.

El gobierno de Donald J. Trump ha sancionado en los últimos meses casi a la totalidad del gobierno cubano.

También ha presentado cargos contra el dictador, Raúl Castro, acusado de haber ordenado, hace tres décadas, el derribo de dos aeronaves civiles y el vil asesinato de cuatro pilotos de la organización humanitaria "Hermanos al Rescate", que auxiliaba a balseros cubanos en medio del Atlántico que huían del régimen castrocomunista.

FUENTE: Con información de AFP.

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