Trump desmiente informaciones sobre escasez de municiones y misiles de EEUU

Aviones de la Armada estadounidense se preparan para un vuelo de combate.

El presidente Donald J. Trump afirmó este jueves que Estados Unidos cuenta con un amplio suministro de municiones y amenazó con penas de cárcel a quienes manipulen o hagan declaraciones falsas sobre temas que conciernen directamente a la seguridad nacional del país.

El líder republicano arremetió en su plataforma Truth Social contra noticias de medios de la ultraizquierda sobre la disminución de las reservas de armas, afirmando que Estados Unidos dispone de "cantidades masivas de 'municiones', especialmente misiles de diferentes tipos".

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"Además, se fabrican grandes cantidades dentro y fuera de EEUU según sea necesario. Las empresas de defensa están construyendo el mayor número de plantas y fábricas de la historia de nuestro país", afirmó.

El diario The Washington Post informó de que Trump exigió respuestas sobre la escasez de municiones al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, el pasado viernes, cuando asistieron a una reunión del gabinete.

Campañas de desinformación

Según medios de izquierda, Trump le dijo a Hegseth que creía que el problema de las municiones "se había solucionado", según el Post, que citó a dos fuentes anónimas familiarizadas con la conversación.

El mandatario arremetió contra las informaciones de los medios y aseguró el jueves que "se está dando caza a los 'filtradores' de estas declaraciones traicioneras" y "¡se solicitarán penas de cárcel de larga duración!".

La CNN también afirmó que la escasez de misiles guiados de largo alcance y de interceptores de defensa aérea había afectado la estrategia de Trump en el conflicto con Irán, ya que el ejército estadounidense había "agotado casi el 80%" de sus existencias de interceptores THAAD.

Según The Washington Post, la escasez llevó a Trump a cancelar nuevos ataques contra Irán.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tildó la cobertura del intercambio con Hegseth de "¡NOTICIAS FALSAS!"

El portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que las informaciones sobre el supuesto debate entre Trump y Hegseth y la escasez de armas eran "ficticias".

FUENTE: Con información de AFP.