viernes 7  de  agosto 2026
CASA BLANCA

Trump desmiente informaciones sobre escasez de municiones y misiles de EEUU

El presidente Donald J. Trump arremetió en su plataforma Truth Social contra noticias de medios de la ultraizquierda sobre la disminución de las reservas de armas, y afirmó que Estados Unidos dispone de "cantidades masivas de municiones"

Aviones de la Armada estadounidense se preparan para un vuelo de combate.

Aviones de la Armada estadounidense se preparan para un vuelo de combate.

@CENTCOM VIA AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El presidente Donald J. Trump afirmó este jueves que Estados Unidos cuenta con un amplio suministro de municiones y amenazó con penas de cárcel a quienes manipulen o hagan declaraciones falsas sobre temas que conciernen directamente a la seguridad nacional del país.

El líder republicano arremetió en su plataforma Truth Social contra noticias de medios de la ultraizquierda sobre la disminución de las reservas de armas, afirmando que Estados Unidos dispone de "cantidades masivas de 'municiones', especialmente misiles de diferentes tipos".

Lee además
Un agente del Servicio Secreto de EEUU está en su puesto antes de que el expresidente y candidato presidencial republicano Donald Trump hable en una conferencia de prensa en el Trump National Golf Club Los Ángeles en Rancho Palos Verdes, California, el 13 de septiembre de 2024. ARCHIVO.
Investigación

Imputan al hombre armado detenido en el campo de golf de Trump en California
El presidente Donald Trump baja del Marine One antes de abordar el Air Force One.
SEGURIDAD

El helicóptero presidencial en el que viajaba Trump voló cerca de un avión comercial en Washington

"Además, se fabrican grandes cantidades dentro y fuera de EEUU según sea necesario. Las empresas de defensa están construyendo el mayor número de plantas y fábricas de la historia de nuestro país", afirmó.

El diario The Washington Post informó de que Trump exigió respuestas sobre la escasez de municiones al jefe del Pentágono, Pete Hegseth, el pasado viernes, cuando asistieron a una reunión del gabinete.

Campañas de desinformación

Según medios de izquierda, Trump le dijo a Hegseth que creía que el problema de las municiones "se había solucionado", según el Post, que citó a dos fuentes anónimas familiarizadas con la conversación.

El mandatario arremetió contra las informaciones de los medios y aseguró el jueves que "se está dando caza a los 'filtradores' de estas declaraciones traicioneras" y "¡se solicitarán penas de cárcel de larga duración!".

La CNN también afirmó que la escasez de misiles guiados de largo alcance y de interceptores de defensa aérea había afectado la estrategia de Trump en el conflicto con Irán, ya que el ejército estadounidense había "agotado casi el 80%" de sus existencias de interceptores THAAD.

Según The Washington Post, la escasez llevó a Trump a cancelar nuevos ataques contra Irán.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, tildó la cobertura del intercambio con Hegseth de "¡NOTICIAS FALSAS!"

El portavoz jefe del Pentágono, Sean Parnell, afirmó que las informaciones sobre el supuesto debate entre Trump y Hegseth y la escasez de armas eran "ficticias".

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
Te puede interesar

Trump advierte que el estrecho de Ormuz abrirá "muy pronto" o Irán recibirá "un golpe muy duro"

Detención de migrantes en EEUU alcanza su punto más alto y supera los 50.000 arrestos en julio

Arrestan a hombre armado en el club de golf de Trump antes de su visita a Los Ángeles

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Erwin Hernández
SUCESOS

¿Quién era el policía de Doral hallado sin vida en el suroeste de Miami-Dade?

Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. 
CONGRESO EN WASHINGTON

Comité del Senado de EEUU declara en desacato a Anthony Fauci

EEUU cuestiona al jefe del gobierno de España, Pedro Sánchez 
SEGURIDAD

EEUU considera inaceptable posición de Sánchez sobre inmigración ilegal en España, y prepara medidas

El brasileño Vinicius, del Real Madrid, celebra tras anotar el quinto gol de su equipo en un partido contra el Salzburgo, el 22 de enero de 2025.
FÚTBOL

¡Se queda! Real Madrid anuncia renovación de contrato para Vinicius

El premio del próximo sábado del Powerball alcanza los 856 millones de dólares.
SUERTE

Powerball acumula $856 millones de cara al sorteo del sábado

Te puede interesar

Foto referencial  de archivo. 
TENGA CUIDADO

Sur de Florida entra en la temporada de mareas altas con riesgo de inundaciones costeras

Por Daniel Castropé
Eclipse de Sol.
MUNDO

España se prepara para eclipse total de Sol

Benjamin León Jr. Benjamín León Jr., fundador de Leon Medical Centers y actual embajador de Estados Unidos en España y Andorra, durante su intervención en el acto de conmemoración.  video
CELEBRACIÓN

De tres centros a una red integral: Leon Medical Centers celebra 30 años de compromiso con Miami

Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. 
CONGRESO EN WASHINGTON

Comité del Senado de EEUU declara en desacato a Anthony Fauci

El Plan de Salvación Nacional sobre Cuba es analizado a profundida en el Miami Dade College
HOJA DE RUTA

Plan de Salvación Nacional traza en Miami el "día después" para la reconstrucción de Cuba