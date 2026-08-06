viernes 7  de  agosto 2026
CONGRESO EN WASHINGTON

Comité del Senado de EEUU declara en desacato a Anthony Fauci

Anthony Fauci, que durante décadas fungió como director de los Centros de Control de Enfermedades en Estatos Unidos (CDC), se negó a responder todas las preguntas de miembros del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado

Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.&nbsp;

Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. 

CAPTURA DE PANTALLA https://www.hsgac.senate.gov/hearings/testimony-of-anthony-fauci/
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Un comité del Senado estadounidense, controlado por los republicanos, declaró el jueves en desacato al ex máximo responsable de la "lucha" contra la pandemia de COVID-19, Anthony Fauci, por negarse a contestar la semana pasada todas las preguntas de los miembros de la comisión.

Siguiendo el consejo de su abogado, que fue expulsado de la sala del Senado donde funcionaba el Comité por su conducta inapropiada, Fauci invocó el derecho constitucional de la quinta enmienda que le permite guardar silencio ante las preguntas de senadores. Su actitud desafiante levantó aún más sospechas sobre su responsabilidad y su honestidad.

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La decisión debe ser examinada por el Senado en pleno, donde los republicanos cuentan con mayoría.

El presidente del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales, Rand Paul, quiere sin embargo transmitir directamente al Departamento de Justicia la resolución, para que tome acción en el caso.

Una condena por desacato ante el Congreso puede llevar a la cárcel al acusado, como ya pasó en años recientes con dos consejeros cercanos al presidente Donald Trump, Pete Navarro y Steve Bannon.

El republicano Rand Paul ha hecho de la investigación sobre los orígenes y las consecuencias del COVID-19 parte de su trabajo como congresista, y la semana pasada divulgó, tras haberlo obtenido como prueba legal, el acusador diario personal de Fauci durante los años de la pandemia.

Fauci bajo el perdón de Biden

El científico, de 85 años, fue durante décadas la figura de la lucha contra enfermedades infecciosas en Estados Unidos, y asumió el enfrentamiento a la pandemia en 2019, en pleno primer mandato de Trump.

Paul y los republicanos, incluso legisladores demócratas consideran que el diario personal de Fauci prueba y lo responsabiliza con las medidas fallidas que dictó y luego ocultó las consecuencias reales de la pandemia y su origen, además de las seacuelas de las vacunas.

Fauci, con un perdón del presidente demócrata Joe Biden al final de su mandato, se defiende diciendo que Paul tiene una obsesión personal y que pretendía usar en su contra cualquier desliz, por lo que se negó a contestar más de un centenar de veces las preguntas en la audiencia del Comité la semana pasada.

Paul persigue también a Fauci por los fondos millonarios otorgados para realizar pruebas sobre pandemias altamente peligrosas en laboratorios fuera de Estados Unidos, mucho antes de desatarse el COVID-19.

Como ya es común, los demócratas rechazaron en bloque el voto de desacato.

El presidente del Comité considera por su parte que Fauci puede ser condenado por el Departamento de Justicia, ya que el perdón presidencial abarca solo sus años como responsable de la lucha anticovid, no sus actos posterioresd.

FUENTE: Con información de AFP.

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