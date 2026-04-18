sábado 18  de  abril 2026
DICTADURA

EEUU sanciona al viceministro del Interior de Nicaragua por "graves" violaciones de DDHH

Bajo la sección 7031(c), la designación de Luis Roberto Cañas Novoa incluye restricciones de visados y la prohibición de entrada al país norteamericano

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

El Departamento de Estado de EEUU funciona en el Edificio Federal Harry S. Truman, fotografiado el 8 de octubre de 2024 en Washington, DC.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON.- Estados Unidos sancionó al viceministro del Interior de la dictadura de Nicaragua, Luis Roberto Cañas Novoa, por participar en "graves violaciones de los derechos humanos", una acción que Washington realiza en recordación de los cientos de víctimas tras las protestas de abril de 2018 en el país centroamericano.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, advirtió en un comunicado que "hace casi ocho años, la dictadura de Rosario Murillo y Daniel Ortega desató una brutal ola de represión contra los nicaragüenses que valientemente se opusieron al creciente nivel de tiranía, corrupción y abusos del régimen".

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"Hoy, para conmemorar el aniversario de las protestas de abril de 2018 y recordar a los más de 325 manifestantes asesinados en la represión posterior, la Administración Trump designa al viceministro del Interior, Luis Roberto Cañas Novoa, en virtud de la Sección 7031(c), por su implicación en graves violaciones de los derechos humanos", añadió Rubio.

Bajo la sección 7031(c), la designación de Cañas Novoa incluye restricciones de visados y la prohibición de entrada a Estados Unidos.

Esta misma semana, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra dos hijos de la pareja dictatorial nicaragüense, Daniel Ortega y Rosario Murillo, y cinco individuos, incluyendo al viceministro de Energía y Minas.

Las medidas también abarcan a siete empresas mineras, que, como el resto de los señalados, han estado involucradas en la extracción de oro en el país centroamericano y su comercialización.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) explicó que todas estas entidades e individuos "ayudan a la dictadura de Murillo y Ortega a generar fondos y mantener el control político en Nicaragua" y están "involucrados en la incautación forzosa de propiedades de ciudadanos estadounidenses en Nicaragua" ligadas al sector aurífero.

Washington ha mantenido una denuncia clara contra la dictadura de Ortega-Murillo por reprimir a los disidentes de su gestión.

En marzo pasado, la misión estadounidense en Managua denunció que la "crueldad del régimen hacia quienes se atreven a alzar la voz es irrazonable" y criticó que mantengan detenidas a personas ancianas y enfermas.

FUENTE: EFE

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