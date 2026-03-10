martes 10  de  marzo 2026
Venezuela y Nicaragua están entre los países sin libertad de expresión, según la SIP

La SIP presentó su sexto informe en el cual destacan que otros ocho tienen altas restricciones a ese derecho

La SIP señala en su sexto informe que el periodod de noviembre de 2024 a noviembre de 2025, es uno de los peores años para el periodismo en la región.

La SIP señala en su sexto informe que el periodod de noviembre de 2024 a noviembre de 2025, es uno de los "peores" años para el periodismo en la región.- Pixabay

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. – Venezuela y Nicaragua son dos de los países que salieron peor evaluados en el sexto informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que divulgó este martes, 10 de marzo. Y los ubica dentro de la categoría: “Sin libertad de expresión”. Mientras que y ocho presentan altas restricciones para ese derecho: Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador.

El documento de la SIP destaca que las condiciones para el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión en las Américas registraron un deterioro dramático, con un promedio regional de 47.10 puntos, el nivel más bajo desde que se realiza el Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa. Índice que incluye a 23 países y el período analizado, fue del 2 de noviembre de 2024 al 1 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la organización se trata de uno de los "peores años" para el periodismo en la región, marcado por homicidios, detenciones arbitrarias, exilios e impunidad en países como México, Honduras, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Colombia, Cuba y Venezuela.

El reporte señala que el deterioro no distingue ideologías políticas y se presenta en distintos sistemas de gobierno del continente.

"Las libertades de prensa y expresión en el continente no han sido favorecidas por ninguno de los polos de radicalización política que caracteriza a la región en los últimos años", detalló.

Subrayó que "los presidencialismos autoritarios han marcado la pauta en las naciones peor evaluadas".

En muchos de los países peor evaluados, los jueces participantes en el análisis atribuyen a los poderes Ejecutivos las situaciones adversas a la libertad de expresión y de prensa.

Entre los patrones mencionaron el uso de instituciones del Estado para criminalizar al periodismo independiente y el lenguaje de estigmatización contra la prensa acompañado en ocasiones de presiones o agresiones de grupos de choque.

También la fiscalización y asfixia financiera de medios privados críticos, así como la aprobación de leyes que penalizan expresiones contrarias a los intereses del poder.

Igualmente, la SIP, con sede en Miami, advirtió en su informe sobre mecanismos de protección considerados ineficientes frente a ataques de grupos criminales o irregulares contra periodistas.

Los mejores y peores

El informe destaca que las mejores condiciones para la libertad de expresión y el periodismo independiente se registraron en República Dominicana, la única nación con más de 80 puntos sobre 100 en el índice, seguida por Chile, Canadá, Brasil, Uruguay y Jamaica, que se ubican en la categoría de Baja Restricción.

En contraste, en la franja de 'Alta restricción' están Ecuador, Bolivia, Honduras, Perú, México, Haití, Cuba y El Salvador, mientras que Nicaragua y Venezuela figuran en la categoría de 'Sin libertad de expresión'.

El documento también destaca el retroceso de Estados Unidos, que pasó de la cuarta a la undécima posición y descendió de la categoría de 'Baja restricción' a la de países 'En restricción'.

En total, 195 jueces de 23 países, por primera vez se incluyó a Haití, participaron en la evaluación de esta sexta edición del índice, elaborada por la SIP en alianza con investigadores de la Universidad Católica Andrés Bello, de Venezuela.

El informe también señala que 2026, se perfila como un año de transformaciones políticas en la región, especialmente en países que han celebrado elecciones recientes como Chile y Honduras.

Igual en Venezuela, en referencia a la captura por parte del gobierno de Estados Unidos del expresidente Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos de narcotráfico en Nueva York.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

