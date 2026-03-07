Países Bajos deja en el terreno a Nicaragua con histórico jonrón de Ozzie Albies en el Clásico Mundial

Ozzie Albies, número 1 de la selección holandesa, recorre las bases tras conectar un jonrón contra la selección nicaragüense durante la novena entrada de un partido del Grupo D del Clásico Mundial de Béisbol 2026 en el LoanDepot Park el 7 de marzo de 2026 en Miami, Florida.

Países Bajos protagonizó una espectacular remontada para derrotar 4-3 a Nicaragua con un jonrón decisivo de Ozzie Albies en el noveno inning del Clásico Mundial de Béisbol 2026..

El encuentro, disputado en el loanDepot park de Miami, terminó con un jonrón de tres carreras de Albies con dos outs, que selló una dramática victoria para los neerlandeses.

El batazo marcó además el primer jonrón de oro en la historia del Clásico Mundial de Béisbol, torneo que se disputa desde 2006.

Remontada dramática de Paises Bajos en el noveno inning

Países Bajos llegó al noveno episodio perdiendo 3-1 y con el tiempo prácticamente agotado.

Tras dos rápidos outs, el equipo inició la reacción con un sencillo de Ceddanne Rafaela al jardín derecho. Luego, Xander Bogaerts conectó un doble que golpeó la almohadilla de tercera base, colocando corredores en posición de anotar.

En ese momento apareció Albies, quien castigó el primer lanzamiento del relevista Ángel Obando y envió la pelota entre el jardín derecho y central para un jonrón de tres carreras que dejó en el terreno a Nicaragua.

Nicaragua tomó ventaja con jonrón de Jeter Downs

Antes del dramático final, el partido estuvo marcado por múltiples oportunidades desperdiciadas por ambos equipos.

En total, 24 corredores quedaron en base, con ambos conjuntos dejando las bases llenas en dos ocasiones.

Países Bajos abrió el marcador en el tercer inning cuando el abridor nicaragüense Erasmo Ramírez golpeó consecutivamente a Bogaerts y Albies con las bases llenas, forzando la primera carrera del encuentro.

Sin embargo, Ramírez logró salir del problema al provocar un elevado de Didi Gregorius y luego ponchar a Hendrik Clementina, evitando un daño mayor.

La respuesta de Nicaragua llegó en el quinto inning, cuando Jeter Downs conectó un jonrón de dos carreras que dio momentáneamente la ventaja a su selección.

Situación del Grupo D

Con esta victoria, Países Bajos mejora su marca a 1-1 en el Grupo D del Clásico Mundial y mantiene vivas sus aspiraciones de avanzar a la siguiente ronda.

El equipo neerlandés enfrentará a República Dominicana en su próximo partido y posteriormente a Israel para cerrar la fase de grupos.

Por su parte, Nicaragua cae a 0-2 en el torneo, quedando en una situación complicada con solo dos encuentros restantes para intentar mantenerse con vida en la competencia.