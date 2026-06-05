viernes 5  de  junio 2026
Conflicto

Irán afirma que negociaciones con EEUU están estancadas y condiciona acuerdo a entrega de fondos

Los iraníes exigen a Estados Unidos la liberación de 12.000 millones de dólares con la firma de un acuerdo y otros 12.000 millones en una fase posterior

Portaviones Estados Unidos.

Portaviones Estados Unidos.

Unplash
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra depende de que el presidente estadounidense, Donald Trump, acepte liberar 24.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados, declaró este viernes un alto cargo de la República Islámica a la CNN.

"Las negociaciones están estancadas y Trump debe desbloquear la situación", explicó Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo, el ayatolá Mojtaba Jameneí, en una entrevista con la cadena estadounidense en Teherán.

Lee además
responsable militar irani estima inevitable la reanudacion de la guerra con eeuu
Guerra

Responsable militar iraní estima "inevitable" la reanudación de la guerra con EEUU
eeuu impacta con un misil a petrolero por violar el bloqueo a los puertos iranies
Golfo Arábigo

EEUU impacta con un misil a petrolero por violar el bloqueo a los puertos iraníes

Rezaei insistió en que "la pelota está ahora en el tejado de Trump".

Según la CNN, Irán ha exigido a Estados Unidos la liberación de 12.000 millones de dólares tan pronto como se firme un acuerdo y otros 12.000 millones en una fase posterior.

"Prueba de confianza"

La Casa Blanca es escéptica dado que teme que descongelar fondos en una etapa temprana le haga perder una herramienta de presión sobre la República Islámica más adelante.

"Si él (Trump) quiere llegar a un acuerdo con Irán, estos 24 mil millones de dólares son una prueba de la confianza que Irán quiere tener con Trump; esta es una prueba que Estados Unidos debe superar y se abrirá el camino", dijo el funcionario iraní.

En la misma entrevista, Rezaei advirtió que Irán "extenderá la guerra" más allá del golfo Pérsico si Estados Unidos reanuda la ofensiva, atacando a bases estadounidenses en el océano Índico, el mar Rojo o el mar Mediterráneo, esto pese a la crisis que Irán enfrenta.

El asesor evitó pronunciarse sobre el estado de salud de Jameneí y descartó que el líder supremo vaya a reunirse con Trump: "Esto no sucederá. Ahora mismo estamos en la primera fase de las negociaciones y el señor Trump las ha paralizado".

Estados Unidos e Irán, que llevan semanas intercambiando borradores de un acuerdo de paz a través de los mediadores paquistaníes, han emitido mensajes contradictorios sobre las conversaciones, pues Teherán afirma que están paralizadas mientras Trump sostiene que siguen en marcha y que podría anunciarse un trato el fin de semana.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

EEUU bloquea el paso a 129 buques en el estrecho de Ormuz desde el inicio del cierre de los puertos iraníes

Morir de amor

Muere la artista Marjane Satrapi, autora de "Persépolis", a los 56 años

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Para muchos integrantes de la diáspora, los acontecimientos relacionados con Óscar Pérez forman parte de una herida colectiva todavía abierta video
VENEZUELA

Ocho años tras la verdad: El documental que revive el asesinato de Óscar Pérez llega a Miami

El dictador Raúl Castro (izquierda) saluda junto al designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel (centro) durante una sesión de la Asamblea Nacional que seleccionará al Consejo de Estado de Cuba, en La Habana, el 18 de abril de 2018.
Nueva oleada

EEUU sanciona al designado gobernante cubano y a miembros de la familia de Raúl Castro

Embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz.
PRESIÓN

EEUU ante la ONU: 'Pedimos cosas muy simples al régimen cubano'

Capitolio en Washington, sede del Congreso de Estados Unidos.
Seguridad electoral

Senado rechaza iniciativa de ley respaldada por Trump que exige identificación a votantes

Maribel Guardia ofrece sus declaraciones a la prensa tras el fallecimiento de su único hijo, Julián Figueroa. La madre de Jenni Rivera le envió mensajes de apoyo a la actriz.
CONTROVERSIA

Abogado de Maribel Guardia asegura que la actriz es la tutora de su nieto

Te puede interesar

Personas hacen cola en espera para ingresar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob Javits en Manhattan, en la ciudad de Nueva York.
EEUU

Juez invalida política de Trump que pausó proceso migratorio y de asilo a extranjeros de 39 países

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Embajador de EEUU ante la ONU, Mike Waltz.
PRESIÓN

EEUU ante la ONU: 'Pedimos cosas muy simples al régimen cubano'

Nicolás Maduro, dictador depuesto de Venezuela, en dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg, en una audiencia en un tribunal federal en Nueva York.
PROCESO PENAL

Nicolás Maduro contrata a abogada experta en descalificar a testigos en causas penales

Shevrin Jones es actualmente senador estatal por el partido demócrata. 
ELECCIONES 2026

Shevrin Jones lanza campaña al Congreso federal por el distrito 24 de Florida

La alcaldesa de Doral, Christi Fraga.
PRESENTACIÓN

Doral se consolida como epicentro cultural con cuarta edición de la DIAF 2026