EEUU sanciona a consorcio turístico mexicano por presuntos vínculos con cártel narcotraficante

WASHINGTON - Estados Unidos anunció este jueves sanciones contra un consorcio hotelero mexicano situado en Puerto Vallarta (oeste) por sus supuestos vínculos con el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La medida se aplica contra Kovay Gardens, "un resort mexicano de tiempo compartido, así como a cinco personas mexicanas y a 17 empresas mexicanas asociadas con la red", explicó el comunicado del Departamento del Tesoro.

"Muchas de estas personas y entidades tienen su base en o cerca de Puerto Vallarta, un popular destino turístico que también sirve como bastión estratégico para el CJNG", añadió el texto.

Según el Departamento del Tesoro, numerosos estadounidenses, principalmente jubilados, fueron estafados por este consorcio hotelero que ofrecía vacaciones de tiempo compartido, pero que eran empresas pantallas del cártel.

"Durante décadas, los cárteles basados en México han tomado como objetivo a propietarios estadounidenses de tiempos compartidos mediante centros de llamadas en México atendidos por televendedores que dominan el inglés", explica el pronunciamiento, que asegura que el CJNG empezó a adueñarse de esos programas de televenta hacia 2012 en Puerto Vallarta.

Los cárteles narcotraficantes suelen tener actividades paralelas para lavar su dinero o como fuentes de ingreso alternativos, como el tráfico de migrantes.

"Propiedades turísticas"

Las víctimas invertían en propiedades turísticas de tiempo compartido que en realidad eran fraudes. Incluso, luego volvían a ser contactadas por organizaciones de "defensa del consumidor", también falsos, con la promesa de defender sus derechos ante la justicia mexicana.

Agencias como el FBI iniciaron investigaciones a partir de 2023, y unas 6.000 víctimas reportaron estafas que ascendían a unos 300 millones de dólares.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro estadounidense menciona como uno de los sancionados al fundador de Kovay Garders, Carlos Humberto Rivera Miramontes, que creó el resort hace 20 años bajo un nombre diferente.

Las sanciones implican el bloqueo de cualquier activo bancario de esas empresas o individuos en Estados Unidos, así como la prohibición de cualquier transacción.

FUENTE: Con información de AFP