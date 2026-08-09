Acusan a exjefe escolar de Los Ángeles de eludir controles del distrito con GPS

LOS ÁNGELES_ El exsuperintendente del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), Alberto Carvalho, presuntamente ordenó retirar el dispositivo GPS instalado en el vehículo oficial que utilizaba, según un escrito interno de la junta escolar que reúne una serie de acusaciones contra el exfuncionario.

El documento, fechado el 8 de junio y firmado por el presidente de la junta, Scott Schmerelson, sostiene que Carvalho habría instruido al personal retirar el sistema de rastreo para que el distrito dejara de conocer los movimientos del SUV asignado para sus funciones.

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La acusación forma parte de un conjunto de señalamientos que incluyen conducta poco profesional, presuntas violaciones de las normas del distrito y el uso de recursos institucionales fuera de los mecanismos habituales de supervisión.

Cuestionamientos por Telegram

El escrito también acusa a Carvalho de ordenar al personal de tecnología desbloquear Telegram en su computadora de trabajo, pese a que la plataforma era considerada un riesgo elevado para la seguridad informática.

“Como muchos otros funcionarios públicos en puestos sensibles, el señor Carvalho utilizaba ocasionalmente aplicaciones de mensajería segura”, respondieron sus abogados, quienes aseguraron que los responsables del distrito conocían su utilización.

La junta también cuestionó que Carvalho hubiera solicitado acceso sin filtros a internet desde su oficina. Según el documento, se instaló una red independiente para permitirlo.

Sus abogados argumentaron que necesitaba acceder a sitios web vinculados con sus funciones que estaban bloqueados por el sistema del LAUSD.

Regalos, viajes e ingresos externos

Las acusaciones incluyen además la presunta recepción de regalos de contratistas y lobistas por encima de los límites establecidos, así como beneficios y viajes que no habrían sido declarados.

Entre ellos figura un viaje a la Casa Blanca en 2023 financiado por AllHere, una empresa tecnológica que había desarrollado para el LAUSD un chatbot de inteligencia artificial. La compañía posteriormente quebró y su fundadora, Joanna Smith-Griffin, fue acusada de fraude por autoridades federales.

El documento también cuestiona al menos 107.000 dólares que Carvalho habría recibido por asesorar al superintendente de las Escuelas Públicas de Denver. La relación terminó en febrero, después de que Carvalho fuera colocado en licencia administrativa.

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Renuncia tras los registros del FBI

Carvalho fue puesto en licencia dos días después de que agentes federales registraran su vivienda en San Pedro y las oficinas centrales del LAUSD en febrero. También fue registrada la vivienda de una exconsultora vinculada a AllHere.

El exsuperintendente renunció en junio, después de más de cuatro años al frente del distrito.

Las autoridades federales no han revelado públicamente el alcance de la investigación ni han presentado hasta ahora una acusación penal contra Carvalho relacionada con estos hechos. Las denuncias contenidas en el documento de la junta han sido rechazadas o explicadas por sus abogados.

FUENTE: Con información de Head Topics/New York Post